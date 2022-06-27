12星座小心黑歷史被揭發 創業、結婚、買樓等人生大事需重新面對
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報6/27-7/3】土海冥逆行，充滿懷舊復古氛圍，隱藏的事物將被揭發。開創星座四分相，重新開始帶來壓力，商討人生大事，注意家庭及親子的問題。火星衝刺，年輕人易爆衝，應多傾聽諒解，小心情緒躁動，出入注意安全。火冥四分入相，嚴肅的規範造成反效果，宜用聰明才智應對，避免硬碰硬。
重要星象：土海冥逆行、開創星座四分相、火星衝刺、火冥四分入相
工作注意：白羊、雙子、巨蟹、天蠍
白羊：女性貴人給予實質的幫助
雙子：有幫手協助分擔煩惱
巨蟹：出色表現和積極行事會被看見
天蠍：趁勝追擊清晰的事業方向
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桃花注意：金牛、處女、人馬、雙魚
金牛：需適時表現柔軟與真心
處女：明顯感受到周遭的善意
人馬：尋找與對方的相處之道
雙魚：多觀察周圍曖昧的訊息
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財運注意：天秤、山羊
天秤：支出來自於重大的決定
山羊：貴人出現成為理財契機
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健康注意：獅子、水瓶
獅子：適時按摩拉筋解決痠痛問題
水瓶：當心飲食產生的健康狀況
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】