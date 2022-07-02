暹芭風球｜颱風漸遠離　天文台改發3號風球維持至午夜

【天文台／天氣消息／暹芭／風球／打風／熱帶氣旋】本港7.1回歸日打風，8號風球由7月1日晚上7時10分至翌日下午4時20分生效，歷時21小時10分，天文台其後改發3號風球。颱風暹芭正逐漸遠離香港，天文台表示本港風力有所緩和。但本港仍普遍吹強風，離岸及高地仍間中吹烈風，3號強風信號會在今晚午夜前維持。

天文台強調，暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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▼7月1日 暹芭風球襲港杏花邨海旁大浪拍岸▼



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暹芭風球｜天文台料明風力仍達3號風球 下周五起有陽光最高32度

天文台決定會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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