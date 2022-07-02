食物送錯枱　港女憂口水污染要求更換遭侍應寸：畀百幾蚊想點？

新冠肺炎疫情爆發後，人人都特別關注個人衛生，做足防疫措施避免病毒傳播。有網民日前到深水埗1間西餐廳食午餐，落單後一直未獲送餐，後來發現侍應誤將其牛肉飯送到另一枱。樓主指該枱食客正在用餐，聊天時並無戴上口罩，擔心餐點受口水污染，遂要求侍應更換，惟對方僅將牛肉飯端回廚房放置一會便原份送上，交涉過程中另一侍應更諷刺她「畀百幾蚊食你想點？」，令她大感不滿，揚言不會再次幫襯。



有網民日前到深水埗1間西餐廳食午餐，侍應誤將其牛肉飯送到另一枱，她擔心餐點受口水污染，遂要求侍應更換，惟對方不但無換，更諷刺她「畀百幾蚊食你想點？」。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該名女網民早前於facebook群組分享用餐中伏經歷，稱到深水埗1間西餐廳食午飯時，「落咗單好耐都無嘢送到枱都不特止，仲要拎錯我份牛肉粒飯去人哋枱面」，需由該枱食客提醒才發現。樓主指，該枱食客正在用餐，脫下口罩後繼續交談，「人哋全枱人除晒口罩，你一句我一句話『我哋食左喇喎』、『唔係我㗎』，噴晒口水之後就發現原來係我哋嗰份畀錯人」，惟侍應卻將餐點原份送回給她，「個阿姐仲要講大話，話無放過人哋枱面」。

樓主擔心餐點已遭鄰桌食客的口水污染，認為「好唔衛生」並要求更換，惟後來卻認出再次端上的根本是同一碗牛肉飯，「佢哋未拎走之前係拎走咗三塊青瓜，換返來都係無咗三塊青瓜，但我食咗少少附近嘅嘢食係有青瓜嘅味，咁即係頭先嗰碗」。她於是再次與店員交涉，惟其中1名女店員竟語帶諷刺稱「畀百幾蚊食你想點？」，暗指她消費不高卻要求多多。

樓主直言明白不少餐廳都會以同樣手法處理更換餐點的要求，但對侍應的態度感不滿。（《破壞之王》劇照）

要求未獲滿足更遭到暗諷的樓主大感憤怒，直言明白不少餐廳都會以同樣手法處理更換餐點的要求，「我都明好多時啲餐廳係咁唔老實，但唔老實之中態度仲咁衰，講真真係第一次見！」。她不禁形容餐廳為「黑店」、「一間垃圾嘅食肆」，狠批員工無禮，「嗰句其實係無腦嘅回應，講真一句『唔好意思，我哋會留意』，我已經會無咁嬲！」，又揚言日後不會再次幫襯。

帖文引來討論，有人表示過往曾光顧涉事餐廳，未發現食物質素或服務有問題，認為事件或是個別侍應問題，「上次去食冇問題喎」，但也有人即時反駁，「堅冇下次，畀佢餐廳外表呃咗，入到去個包上枱食嗰陣以為自己食緊茶記」。另有網民指出，無論餐廳的價位如何，提供乾淨安全的食物是基本要求，「就算畀10蚊，食物乾淨都係基本嘢」。