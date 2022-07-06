玩命！挖泥車勾鋼索「懸空作業」　空中搖擺鑽山坡　影片震撼網民

這不叫藝高人膽大，這叫玩命！大連1個山坡工程被發現以驚人的「特殊」方法作業，有吊機以鋼索勾住1台挖泥車，再把挖泥車升到半空靠向山坡作業，車身左搖右晃似隨時下墜，場面極之嚇人。有附近商戶稱那台半天吊的挖泥車應該是在用鐵鑽打落石，而當地住建局回應內媒詢時稱，最近該處山坡石塊因天雨出現鬆動，要將鬆掉的岩石敲碎，已知悉工程有「安全隱患」而即時叫停。現場影片曝光後震撼網民，紛紛揶揄工程人員「一個敢吊，一個敢挖」，簡直是不要命！



大連有挖泥機被吊臂以鋼索吊到半空中作業，場面十分驚嚇。（微博影片截圖）

內媒報道，遼寧大連日前出現極驚險一幕，高新區1台挖泥車吊在半空進行敲石作業，影片可見，有吊臂以鋼索吊起挖泥車，在半空不停發出巨響，但挖泥車在山坡旁搖來搖去，感覺並不穩陣。附近商戶稱工程人員動用長臂吊車，「吊着1個類似挖掘機一樣的東西，用鑽打落石」。

網民質疑挖泥車在半空中搖搖晃晃的，應該是挖不到，形容工程車輛這樣掛半空是「技高膽大」，但明顯不安全。

內媒指新區應急局安全生產監管科已介入調查，當局人員指，該區下雨時山坡石塊有鬆動，要將鬆動的岩石敲碎清理。本月5日，當局發現有「懸空作業」事件後，已經馬上叫停。涉事工程單位是城市建設事務服務中心物色的，山坡上情況仍需時處理，會在符合安全要求的情況下繼續施工。

（新京報）