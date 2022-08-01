贏家！未夠45歲住公屋「五無中佬」　擁7位數積蓄擬做保安半退休

「係香港，有公屋真係人生勝利組，呢句嘢無錯！！」，1名未夠45歲、住公屋的單身男網民日前發文，表示自己無妻、無兒女、無車、無樓、無學位，是「五無中佬」，「但我有公屋（倍半租）+ 7個位嘅積蓄（即逾百萬元）」。眼見工作了20年的公司營運欠佳，考慮在公司倒閉後開始半退休生活，「打風流工」做兼職保安員，「反正唔等錢開飯，無經濟壓力」。他更在帖文大談自己的價值觀與感情看法，直言「自知身在福中」、「平凡是福」，又認為人生不一定需要結婚生兒育女，沒有對象就沒有束縛，也可以過得開心，到底憑甚麼令他能大安旨意「年紀輕輕」就能半退休「享清福」呢？



樓主在討論區表示自己無妻、無兒女、無車、無樓、無學位，是「五無中佬」，但就有間公屋及百萬儲蓄，生活輕鬆自在，未夠45歲已經考慮半退休。（《大叔的愛》劇照）

該名單身港男在香港討論區以「未到45歲已準備好半退休了」為題發帖，稱其年逾40，無妻無兒，亦無車無樓無學位，但他有需繳1.5倍租金的公屋。他在1間公司工作了20年，積蓄過百萬。然而他所在的公司現正走下波，他打算公司倒閉後就開始半退休生活，屆時或可在附近的屋邨或商場做兼職保安。

樓主所計劃的半退休生活是做8小時的兼職保安，「間中做下有少少收入，夠我正常食住用，唔使用到老本，最好係連車費都（唔）使畀」。而且他表示除了儲蓄，還有投資計劃，相信將來的日子也會過得很舒適，「再加上7個位嘅積蓄，好彩嘅股票有得執下，或者定期有啲股息收，生活夠有凸」

生涯規劃

「再搵多咗錢其實又帶唔走，點解我仲要做到65歲退休？」

樓主表示看到1位未滿70歲的親戚，辛苦半生把1兒1女養大，但兒女婚後都各自搬出去住，只餘下自己在家中對着四面牆。該親戚沒有怎麼享過福，去年就突然因病過身，「病發前仲返緊工，突然話走就走咗啦。如果要回顧佢嘅人生，可能只係得返工作、工作同工作」，而他的一對兒女就為了少許遺產相爭。

樓主不禁反思人生的意義，不想到老時回顧一生發現所有歲月都奉獻給了公司及工作，連點私人時間也沒有，又認為錢夠用就可以，不必多。他又假設自己有70歲壽命，認為前20年讀書，之後的25年是工作，人生最後的25年應該忠於自己。

樓主表示現時日花12小時於工作及坐車，加上睡覺、吃飯的時間，每日真正可用的私人時間只有2、3小時。而不少人可能工作20年間，連基本私人時間也沒有。對於有人質疑樓主的半退休生活還要日花8小時工作其實是自相矛盾，並非真正「半退休」；樓主反指「時間自主先係最重要」，如日後在附近兼職保安，節省乘車時間，每日可用時間為6小時，「當一日你有6小時係可以做自己想做嘅嘢，呢點工作我只會當係過日晨」。他而解釋做保安只為度日及不想與社會脫節，又可以有些許收入應付生活開支，「心態上係你有份好自在，無壓力嘅工」。

樓主所規劃的半退休生活是到鄰近住所的屋邨或商場做兼職保安，沒有甚麼工作壓力，又有少許收入可以應付日常開支。（《心靈的聲音》劇照）

感情格言

「無對手不如搵對手，無謂益啲女人」

樓主稱其弟弟妹妹也沒有孩子，一家人也沒有打算要下一代。令人驚訝的是，樓主母親也沒有反對。作為長子的他，早就計劃好百年歸老後會把財產留給弟弟妹妹。縱然俗語說「不孝有三，無後為大」，樓主可能並非旁人所認為的「孝順」，但他會請家人旅行、吃自助餐，其實只要自己的母親覺得幸福快樂，不需旁人指指點點。

對於有網民反問樓主「何解唔需要女朋友」、「唔使解決性需要？」，樓主就以「傻的嗎」回應，直言不想找對象約束自己。樓主又指出不少人為了兒女勞碌大半生，「要還兒女債，做樓奴、工作奴、物質嘅奴隸」，但自己就沒有這些負擔。他坦言享受單身，不用受家室之累，甚至覺得有了妻兒還要受氣，直指「真係搵嚟辛苦」。他又指人生不一定需要結婚生兒育女，「一個人嘅幸福同成就，唔係用兒女，或者有無間屋做標準」。

樓主喜歡單身的生活，直言不想找對象管束自己。（《大叔的愛》劇照）

笑看生死

「唔好有大病痛，唔好太長命」

樓主心態豁達，連生老病死也是，「有乜頭暈身㷫就當小病是福就算」。他認為死並不可怕，甚至跟家人商量好假如真的患重症，他也不會醫治，只需減輕疼痛的藥物。死後有甚麼能捐的就捐出去，骨灰就撒到海中，也不需要墓碑，「墓同碑都唔要，反正十年廿年後都無人嚟拜」。

心態主宰一切

20蚊個蘋果有，20蚊4個蘋果又有，生活嘅嘢從來都係豐儉由人

樓主有位年過50歲的朋友，同樣是住公屋，做兼職保安，月入6000元，積蓄少於10萬。他一開始以為朋友會生活拮据，但朋友卻悠閒過活，原來一切取決於心態！「我活得快樂，因為我唔想同人計較，同埋好易滿足，更係低慾望人士（包括物質同女人）」，樓主十分知足，從不羨慕沒有的東西，亦知道慾壑難填，「最重要係我無嘅嘢又唔羨慕」。

樓主認為豐儉由人，不需與人比較，知足常樂。《孤獨的美食家》劇照）

「不完美」成就快樂

「我嘅人生真係好唔完美」，樓主作為「五無中佬」，顯然並非社會定義的「完美」，但他卻活得快樂，因為他認為自己沒有經濟壓力，又有足夠的私人時間做自己想做的事，過想過的生活。他不想做老婆奴、守財奴，只想做貓奴，「係屋企陪下啲貓玩不知幾爽」。

帖文引來網民熱議，不少網民都認同樓主的想法，又表示羨慕他，「最重要唔係長命，而係健康，行得走得做自己鍾意做嘅事」、「錢夠使就好，當一家人為左小小錢或家產而爭執，係好ugly」、「樓主用自己方式達到自己財務自由，真心羨慕樓主」。