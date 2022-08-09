農曆七月｜鬼節原來係發財良機？命理師揭兩個日子做一件事即轉運

西曆7月28日晚間11時起至8月26日為俗稱的「鬼月」，這期間許多民眾會謹慎避開各種禁忌。



但台灣命理專家湯鎮瑋在直播中分享，農曆7月處於由陽轉陰的交界，其實也很適合用來開運。

尤其可選在鬼月中的「2個日子」啟用新錢包，就能達到「迎富送窮」的效果。

+ 12

命理專家湯鎮瑋日前在直播中分享於鬼月期間「化煞為財」的方法，他指出西曆8月12日（農曆7月15日）地官大帝生日及西歷8月23日（農曆7月26日）天赦日這2天相當適合補運、補財。

湯鎮瑋建議，可以先檢查作為「行動財庫」的錢包有無破損，若有必須購買新錢包，並選在8月12日、8月23日其中一天正式啟用。

本身有拜拜習慣的民眾最好在8月12日地官大帝這天到廟裡拜拜，祈求地官大帝赦免自己的罪孽，如果感覺自己運勢卡、財運進不來，則可將新錢包放在供品旁，請地官大帝作主讓財運順遂。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月有哪些禁地不宜前往」👇👇👇

+ 9

此外，湯鎮瑋表示天赦日可以在家或去廟裡去拜天公，以懺悔的心祈求玉皇大帝赦罪，並發願之後多做好事、多捐血等，接著再祈求補財庫、迎好運效果更靈驗。

最後湯鎮瑋補充，沒有拜拜習慣也無妨，只要在2天中任選一天啟用新錢包都稱作「補黑金財庫」，意即將窮鬼送走，迎來財神。

【相關圖輯】按圖了解「農曆七月宜少吃哪種食物避撞鬼」👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

天氣炎熱食材易腐敗 營養師提醒中元普度注意4件事

中元普渡將至 新北動保處超渡寵物亡魂

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】