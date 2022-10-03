奪命婚宴！密室有入無出　新郎與5人死狀詭異　新娘憶最後畫面…

這是極離奇的密室命案？非洲國家尼日利亞早前發生極詭異的「紅事」變「白事」悲劇，一對新人舉行婚禮後，與賓客好友回到家裏繼續慶祝，眾人入屋後關上大門，直至第二天都沒人外出，鄰居察覺不妥破門，卻發現屋內14人全部陷入昏迷，而且口吐白沫，當中新郎及5名賓客送院後不治，新娘及另外7名賓客則要留醫。新娘甦醒後表示，她的最後記憶是當晚一行人祈禱並上床睡覺，其餘事都不記得了，而事件的倖存者亦無法說出更多內情，令事件更撲朔迷離。有專家估計，事件可能是發電機產生的一氧化碳所致。



尼日利亞發生離奇悲劇，一對新人舉行婚禮後，與賓客朋友回到家裏慶祝，詎料第二天14人被發現昏迷不醒、口吐白沫，其中新郎及5名賓客送院後不治，新娘及另外7名賓客則要留醫。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於今年8月26日，尼日利亞33歲新郎迪克（Obinna Dieke）與新娘妮貝琪（Nebechi ）舉行婚禮後，與賓客好友回到家裏繼續舉行宴會慶祝。惟直至翌日，鄰居發現新人及賓客都沒有人出來，而單位大門則緊閉，感到不對勁，於是破門入內，赫見包括新郎新娘在內多人都口吐白沫昏迷不醒。據報事件共有14人被送院，其中新郎及5名賓客不治，新娘及其餘賓客則要留醫治療。

報道引述專家估計，新娘及賓客們可能死於急性中毒，包括食物中毒或吸入發電機產生的一氧化碳。（網上圖片）

新娘甦醒後向記者表示，不太記得當晚回到家後發生了什麼，「當我們回到家，我們祈禱並上床睡覺，這是我唯一能記住的」。另1名倖存者、新郎的妹妹亦說，她只記得當晚回家繼續慶祝，吃喝玩樂後就洗澡睡覺，之後醒來已躺在醫院，直言「我無法解釋發生在我們身上的事情」。

當地警正表明會繼續調查事件，而當地傳媒引述專家估計，指新郎及賓客們可能死於急性中毒，包括食物中毒或吸入發電機產生的一氧化碳。報道又引述知情者指出，由於事發前一晚下雨，這家人把可攜式發電機放在走廊，懷疑發電機產生的一氧化碳充斥全屋，加上新人及賓客正在睡覺未有發現異樣，終導致6死慘劇。