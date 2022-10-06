交換口水？男友樣樣想試一啖留　港女抗拒共用餐具：唔覺得sweet

不同人有不同的生活習慣，理應互相尊重。有女生日前發文，表示素來不喜歡與人共用餐具，難以接受間接交換口水。然而她的男友卻不時在吃飯或喝手搖飲料時向她提出要試一口，令她無所適從，明明內心十分討厭吃他人的「口水尾」，卻無法直言厭惡之情。



樓主在討論區表示男友總愛在吃飯時吃一口她的食物，然而她卻十分討厭與人共用餐具及「食人口水尾」，但又難以直接告訴男友自己的想法。（《The King：永遠的君主》截圖）

該名女生在香港討論區以「可唔可以唔好再飲我杯嘢？」為題發帖，稱其男友總喜歡平日吃飯時試一口她的食物，認為這是情侶間的親密行為。 然而其實她十分反感與旁人共用餐具及間接的「唾液交流」，「其實我好憎食人口水尾，完全唔覺得咁樣好sweet」，又直言每次男友用過她的飲筒後，「我都好想換咗枝筒」。

樓主指有次買了珍珠奶茶後，男友又故技重施「黐嘢飲」，她之後趁男友去洗手間，即時換了1枝新飲筒，但由於飲筒顏色不同，所以男友回來就不解地問她原因。樓主不想直接表達嫌棄之意，「唔通同你講我唔想咁樣食返你口水尾咩」，於是便藉詞稱飲筒掉到地上所以才更換。有好幾次男友喝過飲品後她便不想再喝，對方關心她是否喝不下，她就順勢把飲品給了男友，但其實心中很是不滿，「我只係飲得幾啖就成杯畀咗佢，覺得自己好嘥錢啊！」。

樓主解釋指分享食物品嚐沒有問題，「但可唔可以唔好共用餐具咁試？」。她又表示並非針對男友，而是介意「間接交換口水」的行為本身，直言自己平日與家人食飯也堅守原則，不會共用餐具，「每個人咬完對筷子再隊返落碟餸到……諗起都打冷震」。

樓主指不介意與男友親吻，但就難以接受間接交換口水。（《社內相親》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民都好奇樓主是否有「心理潔癖」，「有病要醫，你係咪唔係好愛男朋友」、「好誇張嘅潔癖」。又有人問她是否不會與男友熱吻，「係咪唔同男友打茄輪？交換口水仲嘔心喎」、「如果你哋錫過係唔會介意口水」，然而樓主就回應指她不介意與男友親吻，但就難以接受間接交換口水，「完全唔同！間接交換對我嚟講好奇怪」。

有網民就支持樓主，認為透過食物交換唾液實在令人不快，也並不衛生，「啲嘢食有人哋口水味……嘔」、「我都好唔鐘意飲人哋口水尾，覺得好dirty」、「我同男友食飯，都係有公筷私筷。有時可能病咗都唔覺，之後傳染咗畀大家就唔好啦」。又有人表示每人都有不同的生活習慣，愈是親近之人愈要坦承告之，「未飲前倒啲畀佢，直接講唔喜歡佢咁做」、「照直講啦，唔係點對一世」。