日飲2杯咖啡助長壽！澳洲研究：可降心血管疾病　無咖啡因都有效

不少人習慣每朝飲一至兩杯咖啡提神，但原來飲咖啡竟有助長壽？澳洲早前有一項研究指，每日飲2至3杯咖啡有助長壽，並有效降低心血管疾病等疾病；對於有心律不整人士來說，每日飲4至5杯人士，出現心律不正風險的降幅最大。研究指，無論是研磨咖啡或即溶咖啡甚或是不含咖啡因的咖啡，均有效降低患心血管疾病機會。



研究指每日飲2至3杯咖啡，可降患心血管疾病風險。（GettyImgaes）

追蹤45萬名人士12.5年內飲咖啡習慣！每日飲2至3杯咖啡患病風險最低

澳洲貝克心臟與糖尿病研究所教授Peter Kistler早前發布一項最新研究，他與研究團隊招募了近45萬名40至69歲間人士作為研究對象，詢問他們飲咖啡的習慣，並平均追蹤12.5年時間，結果發現，在研究期間有超過4.3萬人版被斷出患有心血管疾病，佔整體受訪者9.6%。研究同時發現，每日飲2至3杯咖啡的人士，患病風險最低，當中飲用研磨咖啡、即溶咖啡或無咖啡因咖啡的患病風險，較沒有飲用咖啡人士分別降低20%、9%及6%。

飲用研磨咖啡與即溶咖啡的人士，可降低患患心律不正風險，但無咖啡因咖啡卻對此無效。（GettyImgaes）

每日飲4至5杯咖啡出現心律不正風險的降幅最大

研究亦發現，有約3萬人被診斷患心律不正，當中如有飲用研磨咖啡與即溶咖啡的人士，可降低患病風險，但無咖啡因咖啡卻對此無效。另外，如果每日飲4至5杯咖啡人士，患心律不整風險降幅最大、飲2至3杯者風險亦有明顯下降。研究結果亦反映，所有類型的咖啡都可以減少任何原因導致的死亡率，每日飲2至3杯的益處最為顯著，研磨咖啡、無咖啡因咖啡及即溶咖啡分別使死亡率降低27%、14%及11%。

Peter Kistler教授表示，結果反映研磨咖啡、即溶咖啡及無咖啡因咖啡都與心血管疾病發病率、心血管疾病或其他原因導致的死亡有一定關聯，是次研究亦反映出，適度飲用咖啡應被視為健康生活方式的一部分。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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