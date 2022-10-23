仁愛堂「免費中醫內科復康治療計劃」　59歲或以下長新冠患者受惠

醫院管理局早前向傳媒公布本港首項於國際學術期刊發表的中醫新冠康復診療臨床研究*，分析顯示中醫藥有效治療新冠後遺病徵，亦有效改善肺功能及個人體質。

新冠疫情持續近3年，隨着越來越多人染疫，後續問題也陸續浮現，難怪不少新冠肺炎康復者表示確症新冠肺炎不及長新冠影響大。



「信善紫闕玄觀慈善基金」贊助開展「免費中醫內科復康治療計劃」，為59歲或以下的新冠肺炎康復者，提供免費中醫內科治療。（仁愛堂提供）

面對新冠疫情持續，仁愛堂非常關注病人的新冠後遺症，繼早前推出幫助60歲以上銀齡長者的「Covid-19康復人士 免費中醫門診計劃」後，喜獲「信善紫闕玄觀慈善基金」贊助開展「免費中醫內科復康治療計劃」，為59歲或以下的新冠肺炎康復者，提供免費中醫內科治療。合資格人士可獲接受3次免費內科診療服務（包括每次最多3劑濃縮中藥），信善的及時幫助為仁愛堂中醫服務打入強心針，同時讓更多人包括打工一族及兒童受惠。

仁愛堂「免費中醫內科復康治療計劃」歡迎59歲或以下新冠肺炎康復者參加，只要過去12個月內確診2019冠狀病毒病並已康復，便合符資格，登記時需出示香港永久居民身份證。計劃由仁愛堂四輛綜合醫療車提供，詳情如下：

綜合醫療車服務時間 （每星期有1天為日診，其餘4天為夜診 )



夜診：上午9時至下午7時

日診：上午10時至下午5時

星期日及公眾假期休息

仁愛堂「免費中醫內科復康治療計劃」歡迎59歲或以下新冠肺炎康復者參加，只要過去12個月內確診2019冠狀病毒病並已康復，便合符資格。（仁愛堂提供）

仁愛堂歐浩祺紀念綜合醫療車

星期一：天水圍天瑞邨羅馬廣場

星期二：上水彩園邨彩園會堂對出

星期三：休診

星期四：天水圍天盛苑盛坤閣

星期五：大埔廣福邨廣仁樓對出

星期六：天水圍俊宏軒第四座對出 （日診）

仁愛堂圓玄學院第二綜合醫療車

星期一：葵涌葵興邨興樂樓後門

星期二：深水埗富昌邨南昌薈對出

星期三：休診

星期四：深水埗麗閣邨麗蘭樓

星期五：調景嶺彩明苑彩貴閣對出

星期六：將軍澳怡明邨怡悅樓 （日診）

仁愛堂圓玄學院第三綜合醫療車

星期一：青龍頭豪景花園愛都閣對出

星期二：將軍澳寶林邨寶寧樓

星期三：葵涌葵盛東邨盛安樓

星期四：土瓜灣樂民新邨樂善樓對出

星期五：休診

星期六：將軍澳廣明苑廣昌閣 （日診）

仁愛堂圓玄學院第四綜合醫療車

星期一：沙田豐盛苑A座近排球場

星期二：休診

星期三：牛頭角上邨羅馬廣場

星期四：馬鞍山錦豐苑F座 (日診)

星期五：馬鞍山耀安邨耀和樓

星期六：馬鞍山錦泰苑管業處對出

*有關研究結果已刊登於國際學術期刊《Chinese Medicine》

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）