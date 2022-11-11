失業女與男友獲阿哥收留　因約會拒幫照顧3歲姪女　網民：無良心

免費寄住別人家，幫點忙都不願意？近日1名28歲外國女生發文表示自己近日失業，再覓新職但收入大減，與38歲同居男友因經濟問題寄住36歲哥哥的家，而哥哥育有1名3歲女兒，她亦曾照顧這個姪女。某次女生與男外出約會，哥哥指女兒臨時無人照顧，希望她能幫忙，但女生卻決定與男友去吃飯看電影而拒絕，結果惹哥哥生氣。她發文稱不知自己有甚麼錯，但卻被網民一面倒圍攻，指她與男友得到幫忙，但在哥哥有需要時卻沒伸出援手，完全沒有良心。



外國有女生與男友都寄住哥哥家，有天為了約會而絕拒幫忙照顧3歲姪女，結果惹哥哥生氣，網民一面全批評她忘恩負義。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生在外國討論區Reddit 以「告訴我哥不能幫忙照顧姪女，因為和男朋友有約會」為題發帖，指因公司縮減規模而被裁員。她和男友因租金太高而要搬走，所以先暫住哥哥的家。由於哥哥工作不定時，女兒通常會交由保母或外祖父母照顧，而自從搬去哥哥家以來，她也曾照顧姪女幾次。

女生指有日突然接到電話，哥哥詢問可否幫忙照顧女兒，但當天她計劃好和男友外出吃晚飯和看電影，所以便推卻；沒料到哥哥咄咄逼人，指他們能帶姪女一起去約會，又稱會付錢。女生表示自己和男友都不同意，因為這是約會，而且電影不適合孩子，雖說可以重新安排時間，但她最終還是選擇去約會。

女生認為不是緊急情況，哥哥可以早點打電話稱他來不及接女兒，儘管後來她向哥哥道歉了，但他仍然在生氣，而男友亦說其哥哥可以計劃得更好。女生其後發帖說了事件，稱不知自己是否真的有錯。

哥哥因工作不定時，通常會把女兒交予保姆或外祖父母照顧，而自從搬去哥哥家以來，女生也曾照顧姪女幾次。（《你是好孩子》劇照）

網民看了帖文都一面倒批評樓主不懂感恩，指她與男友都受到哥哥的照顧，但一個小忙都不願意幫，「哥哥對你們很好，但你們看起來都忘恩負義」、「忘了住那裏是免費？哥哥不忍你們無家可歸，就不能報恩？」、「你的哥哥因為工作被召喚，他去工作不僅提供他和女兒舒適生活地方，還照顧你和你男朋友，你為什麼要冒着讓他失去工作風險？」、「你一直這樣自我為中心」。

有人認為樓主的哥哥沒有義務照顧他們，甚至可以把他們趕出家門，「他支持你，但你沒有。你沒有義務幫助他，他也沒有。如果我是他會把你趕出家門」、「你住他家，和男友又不付房租，推遲約會是你能做到最基本的事」、「住在別人屋簷下，仍然拒絕一個簡單的人情」、「只是約會，不是婚禮，卻不能在緊急情況幫助哥哥，但他卻幫你解決住屋問題」。