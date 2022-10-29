公屋裝修｜粉嶺皇后山邨481呎2房　30萬間出3房兄弟各有獨立空間

粉嶺皇后山邨毗連前皇后山軍營，是全新的公共屋邨，屋邨合共有7幢樓宇，近月正式入伙，不少單位已經裝修完畢，住戶亦陸續搬入居住，而皇后山邨單位內籠是如何的呢？今次裝修佬就帶大家參觀一個皇后山邨的3房1廳單位，一家4口居住面積只有481呎，設計師巧妙地將原則2房變成3房，廚廁設計則在不改動牆磚、地磚下，以實用為大前提。



公屋裝修的限制是相對居屋或私樓多，如需改動，必須先向房屋署申請。（裝修佬提供）

基本資料：

粉嶺皇后山邨／481呎／2房／裝修費30萬

公屋裝修要點

不少租戶於公屋入伙的時候，都會選擇先裝修、後入住，包括自行間房，甚至是廚廁改動。不過，公屋裝修不是那麼簡單。由於公屋是由房屋署監管，交還公屋時，租戶是有需要將公屋單位還原，若曾經改動廚廁或磚牆，甚至木門，到最後都需要自行付費還原單位原則。

公屋裝修的限制是相對居屋或私樓多，如需改動，必須先向房屋署申請，而你的改動未必一定獲批准；故非必要時，大多數戶主都不會刻意為公屋進行大改動。

皇后山邨這個單位的廚房方正，但牆磚與地磚觀感一般，戶主就選擇在牆壁上加裝不鏽鋼板，不單令美觀度大增，也可以方便清潔。（裝修佬提供）

廚房改造

皇后山邨這個單位的廚房方正，但牆磚與地磚觀感一般，戶主就選擇在牆壁上加裝不鏽鋼板，不單令美觀度大增，也可以方便清潔，更能省卻打拆及鋪磚的費用。

戶主將鋅盤與煮食爐的位置調轉，以方便抽油煙機走喉，天花則加設鋁質假天花，能完美遮蓋明喉。

屋內的收納櫃有時會向上延伸發展成吊櫃，但取物時就會比較麻煩。有見及此，戶主在廚房吊櫃加裝了拉籃，令家中各人取物時更方便，毋須要再爬上爬下。

至於煮食爐下方位置，戶主亦特意加裝一個拉籃，方便作存放醬料之用，不需再將醬料放置廚房枱面石上，令一室更整潔，美觀度大增。

戶主將鋅盤與煮食爐的位置調轉，以方便抽油煙機走喉，天花則加設鋁質假天花，能完美遮蓋明喉。（裝修佬提供）

浴室改造

單位戶主刻意拆走原裝洗手盆，並加設一個擁雲石飾面的枱面地櫃，枱面有雲石花紋，整潔美觀，地櫃亦方便儲物。

浴室的重點設計還有一個智能鏡櫃，洗手盆之上就是鏡櫃，最特別之處是鏡櫃表面特設時鐘，讓一家4口出門前都能看著時間梳洗打扮。如果智能鏡櫃只有一個功能就太無謂了，而事實上鏡櫃又豈止一個功能？

這個智能鏡櫃還可以去除霧氣，每次洗完澡之後，只要在鏡面掣上輕輕一按，就能自動去除霧氣，鏡面不再一片朦朧。

浴室在設計上節省了不少空間，包括將掩門改為趟摺門，而地櫃、浴屏都採用孤形設計，同時也令浴室觀感上變得更柔和舒服。

主人房改造

設地台床儲物

甫踏入主人房，即見到設計成樓梯模樣的地台櫃，因為戶主選擇將地台變成床，以地台作儲物用途。

多數人想增添儲物空間時，都會加設全高櫃，但若單位內過多全高櫃，室內會變得侷促及充滿壓迫感。所以，不少人都會改以地台作儲物空間，善用屋內每一吋空間，如同是次皇后山邨的單位。

由於單位只有單邊窗，採光度不算太高，故哥哥的房間就特設玻璃趟門，保持客廳採光度，一室不會變得灰暗。（裝修佬提供）

私人影院空間

主人房一室素白，簡約雅緻，房間內另一個重點設計是設有一個私人影院空間。素白色牆身就能更方便作投影屏幕，不需要再另外加裝一個屏幕。房間這樣的設計，就能打造屬於自己的私人影院。

客房改造

單位原則其實只是一個2房單位，但戶主需要一家4口居住，2名兒子一動一靜，需要獨立空間，故最終間成3房。設計師以「Z」字形作間房，以預留空間擺放兩端床位，故沒有直向間房。

特設玻璃趟門

由於單位只有單邊窗，採光度不算太高，故哥哥的房間就特設玻璃趟門，保持客廳採光度，一室不會變得灰暗。

以玻璃趟門作間隔，私隱度不高，故哥哥房間玻璃趟門背後還有一組門簾，當哥哥想要保持私隱的時候，只要輕輕將門簾拉下，就能保障個人私隱，非常方便。

加裝沙磚間房隔音

另一邊廂，弟弟相對哥哥好動，哥哥房間旁邊為弟弟的房間，設有迷你籃球架。一般人多數會以櫃間房，但未必有隔音效果，好動的弟弟隨時會影響文靜的哥哥，地方不大的情況下，應該如何是好呢？

哥哥與弟弟之間的牆身就有特別設計，戶主刻意選用沙磚作間房，隔音程度較高，弟弟的聲音也不會影響到隔壁的哥哥。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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