日男打造3米長大魚缸1個原因跳進去陪魚游泳　網民憂：一缸魚糞便

日本有名養魚飼主日前在社群平台Twitter上分享數張照片，表示自己每當壓力大的時候，都會全身泡在家中三米長的魚缸裡，和自己飼養的魚游來游去，神奇畫面意外在Twitter上引爆話題。



【圖輯】日本養魚飼主表示自己每當壓力大的時候，都會泡在家中三米長的魚缸裡…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從Twitter用戶@ryukiystyle3上傳的照片中可以看到，推主整個人橫泡在整整有三米長的水缸裡，沒有穿戴任何呼吸器具，僅靠捏住鼻子憋氣，身旁還有許多養的魚游來游去，推主則搞笑在推文中寫下「當遇到討厭的事情時，就想著『回家就有三米長的魚缸唷』；工作遇到討厭的人，也可以跟他說「你怎麼可以這樣跟我說話，我家有三米長的魚缸唷」；在這追求戰鬥力的現代生活中，有著三米長的魚缸來游泳也是很有幫助的！」

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神奇的畫面搭配上另類的「生活療癒雞湯」，讓許多網友看了都傻眼直呼「壓力是多大？」、「根本是許多養魚人的夢想嘛」、「有能力建造這個魚缸，還會有生活煩惱嗎？」另外，也有網友質疑魚缸內的排泄物以及人身上的污垢，是否會對彼此造成負面影響？推主則現身說法表示「只要清潔工作做好就沒問題！」

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