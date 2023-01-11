幾乎變飼料！蟒蛇撲出魚缸反咬主人　恐怖影片瘋傳嚇傻800萬網民

養蛇要小心！一名女子想跟寵物蟒蛇親近，才一接觸馬上被牠狠咬，還整個身體纏到手臂上，旁人用工具都解不開，現場血跡斑斑。



外國一名女子在家裡用巨大魚缸養了一隻蟒蛇，有天她準備要讓蛇放風，把上蓋打開，還親暱地叫寶貝與牠打招呼。蓋子一打開，蛇馬上探出頭來，女飼主一把手伸出去，蛇立刻一口咬住手腕，接著整個身體纏到她的手臂上。

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一旁的男子想上前幫忙，本來女飼主還很鎮靜表示不需要，站上凳子用另一隻手掰開蛇的身體想自行脫困，但蛇緊緊纏住死不放開。男子趕緊過去把蛇的下半身從缸裡拉出來，過程中女飼主不時發出呻吟，似乎是被蛇緊勒地有點疼痛。

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把蛇整個拖出來後，牠的下半身纏住女子的小腿，男子試圖幫忙把牠解開，徒手弄了半天無效，他拿來一個蛇鉤輔助，女飼主也口頭指導他該從蛇的嘴巴下手，但即使用上了工具還是無功而返，地上滿是女子遭咬傷的鮮血，像下雨一樣滴落地面，最後聽到男子叫攝影者別拍了快來幫忙。

這條影片共吸引超過800萬觀看次數，網友看了冷汗直流，直呼像這種爬蟲類動物行為不可預測，哪天突然反噬都不意外，實在不敢當作寵物飼養。

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