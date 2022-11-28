絕種學習法？同學抄筆記全面電子化　大學男生用手抄遭取笑脫節

讀書時期總要抄筆記，但隨着科技發展，紙本已逐漸被電子設備取代。有男大學生日前於網上吐苦水，指班上只有他會在紙張上抄筆記，雖然他的抄寫速度快，能記下絕大部份內容，但也曾被其他使用電子產品的同學取笑無效率，故向網民求教，並慨嘆「今時今日用紙筆take notes係咪已經絕咗種？」。



有男學生發文指全班約70人，只有他會手寫在紙張上抄筆記，其他人都是用電子產品，被取笑無效率，因而發文欲知用紙筆方式抄筆記的人是否已經絕種。（《Law School》劇照）

該名男學生在Dcard 討論區以「我想問今時今日用紙筆take notes係咪已經絕左種？」為題發帖，指其班級約70多人，但只有他會以紙筆抄寫筆記，其餘同學均使用電腦打字，或者將筆記抄寫於平板電腦上。樓主續稱，自己被同學取笑無效率，甚至與時代脫節，但他就認為手寫才能加強記憶，加上他寫字速度快，總能抄九成以上內容，唯一壞處只有較不環保，故一直覺得不需要放棄手抄筆記的學習模式。

帖文留言中有不少網民都支持樓主，認為最重要是自己用得舒適，毋須在意其他人的想法「適合自己就得」、「不要太介意他人看法，只要你覺得啱就去做」、「結果你高分過佢，就可以笑返佢轉頭」、「最緊要學得到又成績好」、「如果字靚我都會用紙抄筆記，但實在太醜，寫完都唔想溫」。

有網民支持樓主，認為方法不重要，結果如何才是關鍵「「結果你高分過佢，就可以笑返佢轉頭」。（《Law School》劇照）

有人則指出用紙筆的好處，稱學費不但包含影印費用，而且比起電腦或平板電腦更能增強記憶，「用紙寫字有筆觸筆壓，感覺到力度繼而產生更深刻記憶，感覺沒有平板電腦那樣平面」、「最鍾意用紙筆抄筆記，用紙質對眼無咁攰」、「用紙手寫入腦啲，加上學費都包影印筆記」；亦有人表示不同時候會用不同方法，最重要是方便自己，「上堂用電腦，溫書才用紙筆」。