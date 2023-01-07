女友晚晚飲醉酒　凌晨要求送返屋企　港男勸唔聽：我都要瞓覺㗎

常言「小飲怡情，大飲傷身」，飲酒最好還是量力而為。近日有港男發文，指酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友飲酒至半夜，即使他多次勸告仍不聽。他更指，女友每晚凌晨飲醉後便會致電要求他送自己返家，令他非常困擾，大呻失去休息時間。事件引起網民討論，有人認為樓主應要感恩女朋友飲醉都懂得打電話給他，亦有不少人認為，女友每晚飲酒到半夜絕不是好女生，建議樓主考慮分手。



近日就有男生發文指酒吧沒有限制營業時間後，女朋友常和朋友去酒吧飲酒飲到半夜，每晚凌晨飲醉後更打電話要自己送她回家。（《鬼怪》劇照）

該男生在香港討論區以「女朋友半夜飲醉打嚟叫我送佢返屋企」為題發帖，指自從酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友去酒吧飲酒飲到半夜。他直言聽到對方要去酒吧已經不高興，曾出言阻止卻被拒絕。更麻煩的是，女友每晚飲到爛醉，常於凌晨3至4點致電，要樓主送她回家，「大佬呀！你去飲嘢，我都要瞓覺㗎！呢啲時間打畀我，仲要我去接你返屋企」。

樓主曾叫女友乘的士，惟被1句反駁：「乜你唔擔心你女朋友嘅安全咩！」他雖然充滿怨言，「我心諗︰我一早就叫咗你唔好去，又唔聽我講」，但最後亦沒辦法，只好接女友回家。

樓主想讓她坐的士回家，她又會說︰「咩你唔擔心你女朋友嘅安全咩！」，最後沒辦法只好去接她回家。（《失戀日》劇照）

有網民認為女友飲醉都會打電話給男友是好事，而樓主不想大可以不去，自然會有其他男生代為接送，「你唔送小心佢俾其他人送返屋企」、「大把師兄弟可以代勞喎」、「飲醉咗仲識打俾你，你應該感恩」、「好心就直接跟埋去」。有人則取笑樓主訴苦後還是要送女友回家，「講完一大堆嘢，最後咪又係死死氣去接佢」、「運輸兵」、「下次記得熄聲瞓覺」。

亦有不少人勸樓主分手，認為會飲酒到半夜的女生絕對不是乖女，應找個好女生當女朋友或老婆，「你女友同別人飲酒飲到半夜三更已經係『飛女』一名，如果你是正經男仔，應該考慮搵個好啲女友」、「我實會分手，攞嚟辛苦」、「港女野蠻就係寵出嚟」、「三觀不同，早分早享受」、「呢啲女仔夜媽媽自己去飲酒，好極有限，快啲搵嗰個！結咗婚都唔會有好下場」、「咁唔滿意咪分手」、「這種女朋友讓她自己負責，為什麼要管她，她自己願意買醉」。