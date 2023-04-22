第一份工好難捱！職場無人教無人問　同事有代溝　新人呻壓力爆煲

畢業生告別校園生初投職場，總需要時間適應。有畢業生早前發文訴苦，稱以往做實習生時過得開心輕鬆，但轉為全職首份工作即壓力大增，既無人教導，有不懂的地方亦不好意思經常打擾忙碌的上司，自問能力不高而感到自卑，又加上與同事年齡差距大，沒有相同話題以致關係疏離，大呻「搞到壓力愈嚟愈大」。



有畢業生發文指轉做全職後壓力很大，既無人教導，有不懂的地方亦不好意思經常打擾忙碌的上司，自問能力不高而感到自卑。（《未生》劇照）

該名畢業生在Dcard討論區以「FG第一份工覺得好難捱」為題發帖，指以往當實習生時非常開心和輕鬆，很快便與同事打好關係，但畢業後找到首份全職工作，卻感到很大壓力，坦言「冇人帶住做，做嘢又直接畀大老細檢查」，遇上問題，同事既無法幫忙，自己又不能事事找上司詢問。

樓主作為職場新人，認為自己能力不高，「好多嘢都搞唔掂，搞到自己好自卑」。在人際關係方面，由於大多同事都30歲以上，樓主很難與他們找到共同話題，以致和同事關係疏離，「成日諗係自己問題，唔識講嘢，定真係有generation gap（代溝）」。

樓主稱公司很多同事都30歲以上，他們的話題自己不太能參與，自己講的對方亦不明白，以致和同事關係疏離。（《The Office》劇照）

不少網民留言安撫樓主，認為上班不一定要與同事做朋友，只要捱過這段時間，待日後有經驗和技能，工作生涯才會走得順利，「唔關年齡事，如果真係要講嘢唔會完全零話題，返工只講工事都可以，同事唔一定要熟」、「頭5年唔理咩都好，辛苦難頂都盡量捱，頭5年要做到嘅係邊度高人工就跳，經驗軟技能要學好，呢段時間做得好，之後日子就可以好平坦好舒服」。

有人則認為公司不適合便應辭職，「走吧，工作年齡層唔啱都幾痛苦，成班講星期六日同啲仔女去邊，讀書讀成點，婚都未結除咗『哦』仲可以點回應」、「啱啱轉咗份工，最後生嗰位都50歲以上，成個部門得個阿姐同阿叔，每日返工搵唔到人傾計，嗰種痛苦真係講唔出」；亦有人反指自己做全職時，感覺比實習好，「我反而係倒轉，實習做過幾份全部都唔好，第一份全職感覺完全唔同」。