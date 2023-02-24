女生食避孕藥調經被家人發現　恐被誤私生活不檢點：點解釋？

避孕藥一定與避孕有關？曾有女生在網上討論區發文表示自己經期不準，經朋友介紹下便服用事前避孕藥用作調經，惟家人卻會擅自搜其手袋，有次她發現手袋被打開，因而猜測家人已知悉她有服用避孕藥的習慣。由於屬傳統思想家庭，樓主擔憂會被質疑其私生活不檢點或有婚前性行為等，正苦惱該如何該釋是因調經才要服用避孕藥。



有女生服用事前避孕藥用作調經，惟手袋疑被家人打開過，因而猜測事件已被家人知悉，卻苦惱不知如何解釋。（《過度保護的加穗子》劇照）

該女生早前在Dcard討論區發帖，指自己經期不準，朋友指吃事前避孕藥可以調理經期，她服用後經期漸漸變得準時。女生指家人經常擅自打開其手袋，儘管已為此事吵架無數次，但仍沒有獲得尊重。樓主有日發現放有避孕藥的袋曾被打開，猜測家人已經知道她有服用避孕藥的習慣，由於家庭比較傳統思想，她相信會被質問是否私生活不檢點或有婚前性行為，苦惱應如何向家人解釋，更稱「諗下都覺得窒息」。

有網民建議樓主直接說是為了調理經期，並給予研究報告作證明以釋除疑慮，「直接話避孕藥唔係淨係用嚟避孕，可以用嚟調經」、「直接講經期唔準令你好困擾，食咗會準時到，如做運動和游水等安排行程方便啲」、「如果你有暗瘡可以話醫暗瘡」、「直接搵研究或新聞證明可以調經，唔信就日日俾唔同嘅研究佢哋睇」。

有網民認為可以直接和家人解釋是為了調理經期，並給予研究報告作證明以釋除疑慮，「直接話避孕藥唔係淨係用嚟避孕，可以用嚟調經」、「直接講經期唔準令你好困擾，食咗會準時到」。（iStock）

另有網民表示，樓主大可以叫家人向醫生查詢，而她亦應學會反抗父母，「大個女，係時候學識反抗同無視」、「只要正常理由，肯信的你講咩都會信；不信的，點講都會覺得你不檢點」。有人更提醒樓主應尋求醫生建議，不應私下服用，「唔建議長期自己買嚟食，每年都要搵醫生睇睇係咪適合繼續食」、「我食過經期準咗，但變到勁少同深啡色，嚇到我唔敢再食」。

坊間流傳避孕藥可以「調經」，但避孕藥有不同種類，也不是所有人都適用，錯誤服用可能引起噁心、嘔吐、頭暈等副作用，醫學專家都強調女士不宜自行服用避孕藥「調經」，詳情可參考「【子宮內膜癌】月經亂分泌物多4大患癌症狀 忌服避孕藥調經防癌」。