老闆倡齊着中學校服去食飯　員工直斥「黐線」　網民反讚：幾青春

除了有特定制服的職業，一般打工仔每天穿什麼裝束上班應屬個人自由。惟早前有打工仔就發文指，老闆竟向全體同事提議穿一樣的服裝外出吃午飯，甚至選擇了中學校服作為「Dress code（穿着要求）」。樓主聽後頓時無言以對，直斥老闆「黐線」。



有打工仔發文指老闆竟向全部同事提議希望大家可以一起Dress code去吃午飯，更是穿着中學校服。(《大叔的愛》劇照)

該名打工仔在Dcard討論區以「腦細話星期一翻工想大家夾Dress code」為題發帖，指老闆疑似精神上大受刺激，或是返老還童，某日下班時突然非常興奮，向全部同事表示希望下星期夾「Dress code」吃午飯，樓主聽後已大感到無奈，未料對方其後補充指要穿中學校服，繼而直斥老闆「黐線」。

縱即樓主對此極度反感，但不少網民卻反讚老闆「正」，紛紛表示想參加，「好有趣，其實幾正」、「笑死，大學ReU咩」、「我中學啲校服已經掉晒，其實都幾想玩，成件事都幾青春」、「如果一齊影貼紙相應該仲好玩」、「想參加，咁正嘅老細邊度搵」。

帖文惹來網民大讚老闆「正」，紛紛表示想參加，「好有趣，其實幾正」、「想參加，咁正嘅老細邊度搵」。《食神》劇照

不過，也有部分網民猜測老闆背後別有用心，「係咪想貪個學生餐食」、「係咪識唔到學生妹要搵你哋止癮」、「中學有便服日，返工都有校服日」；惟有人不能理解老闆的建議，揚言假如發生在自己身上，必定會請假，「佢講真嘅話，我寧願請假」。