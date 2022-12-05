女兒初戀唔乖？台媽嬲到想斷絕母女關係　網紅律師：分清愛與控制

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台媽覺得女兒因拍拖而變了質，竟想因此斷絕母女關係。（《初戀》劇照）

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位媽媽，在你做出這些決定之前，你回想一下這個孩子從小到大的成長歷程。她出生，開始學說話、走路、第一次叫你媽媽、第一次離開你去上學、第一次畢業、第一次失戀、第一次彈鋼琴等等。這些以前你們曾經一起有過的故事，其實可以看得出你們有很深的羈絆與情感。所以，在協助你處理法律問題之前，我想跟你聊聊你的女兒，可能在想什麼。

嗯，其實她也沒想什麼，她就是在談戀愛而已。

那麼，當她在談戀愛的時候，你在想什麼？

你給了她一流的物質條件，照顧她所有的生活起居，供應她應有的學費、開銷。你認為你養成了一個最好的女兒，然後，一個男人出現，不分青紅皂白的奪走你的女兒，她的學業、生活起居，通通受到很大的影響。她現在的交往對象，年紀比她大，似乎又不為她著想，你覺得，既然她不聽勸，就搬出去，往後斷絕母女關係，沒錯吧？

可是，她不過就是談了一場戀愛嗎？誰的青春沒有淺淺的瘀青、誰的傷心能不留胎記、誰的一見鍾情不刻骨銘心、誰能任性不認命？你自己在18歲那一年，不也做了很多現在看起來很可笑的事情？哪個人不是跌倒、哭泣、爬起來、往前走、再跌倒？你把她保護得這麼好，往後要是你真的走了，誰來保護她？況且，你現在想做的事情，就是把她往外推，不是嗎？

然而，身為母親，能做的事情不就是讓自己的孩子，在還能看著她的時候，讓她去闖、去受傷？這個男人可能不怎麼樣、她或許會因為這樣而被騙、被傷害，可是你本來就無法幫她過生活。往後，她會遇到各種不一樣的挫折，有的是她被害的、有的是她自找的，而無論如何，你不可能看顧她一輩子，那麼，往後她在沒有你的時候，真的受傷了，應該怎麼辦？

不論她選擇了什麼樣的感情、工作、人生，即使外人有多麼討厭她、看不起她，當她受傷的時候，你還是願意把家裡的大門打開、那盞燈點亮，等她回家，喝一碗溫暖的雞湯，不是嗎？

呂秋遠認為台媽要分清自己昆是愛女兒還是想控制對方。（《初戀》劇照）

是的，明年開始，18歲以後就是成年，你原本就不需要再負擔她的所有生活費。你也可以讓她不要再回家，自己在外面過生活，或者，跟那位男生同居。你曾經給她的保險，如果你是要保人，當然可以變更受益人。這些事情不用到事務所來，你自己處理就可以。只不過，你要求她拋棄繼承，基本上是無效的，因為你還沒過世，過世之前的拋棄繼承，任何律師都無法幫你。

真的想不開，花掉好了。記得，花完的叫做財產，花不完的叫做遺產，讓你的錢，變成財產，而不是遺產，這樣最好。

最後，有個故事，你可以聽聽。日本有個網友在推特上這麼說的。他在高中時，曾有一段很痛苦的日子，甚至想要輕生。但是，當他的腳跨出護欄時，媽媽出現了，一邊哭，一邊從錢包裡拿出一張「無論什麼願望都可以實現券」。那位網友說，那是他在幼稚園的時候做的券，是那一年送給媽媽的禮物。媽媽要他回來，他當下立刻打消念頭，從那天以後，再也沒想過要輕生。

希望你能明白，什麼是控制，什麼是愛。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）