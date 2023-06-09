上司要求狂改文件　老闆問責即屈下屬效率低　打工仔：就快黐線！

打工仔大忌包括遇上過分吹毛求疵的上司。有打工仔早前發文指，公司因有部門經理入院，老闆便從另一部門調配人手暫代其職務，惟新經理對每份文件均有挑剔，間中甚至因為一些標點符號等，而要求下屬不停修改。最讓樓主氣憤的是，當老闆怪責為何要花這麼長的時間去完成工作時，新經理竟拿下屬作「擋箭牌」，批評他們工作效率低，氣得樓主不禁大罵「成個部門啲同事都就快俾佢搞到黐線」。



有打工仔發文指部門來了新經理暫代舊經理職務，可是他對每份文件都不滿意，不停地要求修改，有時更要修改無謂內容，因而感到厭煩。（《大債時代》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「遇上鐘意乜嘢都改一餐嘅麻煩人」為題發帖，指其部門經理早前入院，老闆便從另一部門調配人手暫代其職位，可是新經理卻有強迫症，每份文件至少要改6次或以上，而每次修改的內容均不一樣，更指「改埋晒啲無謂嘢，標點符號全型半型，的的了了」。

樓主續稱，最離譜的是其部門曾經在10天後仍未能將文件交給老闆，結果老闆追問遲交的原因，新經理即謊稱是下屬工作效率低，但真相則是該經理將文件「玩足十日」，反覆要求修改。樓主在文中直斥，「真係頂佢唔順，成個部門啲同事都就快俾佢搞到黐線」。

有文件改足10日仍未交給大老闆，被追問為何這麼遲，該經理居然冤枉是同事工作效率低，讓同事大感委屈。（《受夠了 ！我要炒老細》劇照）

不少同為打工仔的網民看後則分享自身類似經歷，「我嗰件極品無論我做乜、做與唔做、跟足指示做，出到嚟都係俾佢鬧，講完啲嘢又唔認，所以最後決定走人」、「我之前份工就係咁，由上至下個個都鍾意改一餐」、「呢啲正一職場X人」、「咪當今年犯太歲囉，過咗年冇事㗎啦」。

有人則提議樓主應以電郵同時傳給老闆，當作證據，「對付呢啲廢物，公文往來都係交個『筆友』好，全程都用電郵仲要CC畀大老闆」、「冇自信的上司擦存在感，證明佢係你上司」、「經理入院梗係乜都拖住唔上啦，拖到經理返嚟最好，免得有嘢上身」；亦有人認為該名經理有可能只是完美主義者，抱有「沒有最好，只有更好」的態度。