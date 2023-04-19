恐怖室友「沾便便底褲」直放洗衣機　雪櫃廁所極污糟　男子呻崩潰

相見好，同住難，一旦不幸遇上問題室友，簡直是後患無窮！近日馬來西亞就有男子發帖，指室友竟將1條沾滿糞便的底褲直接掉進洗衣機，讓他深感不解，而室友亦把共用的廁所和雪櫃弄得非常髒亂，他分享多張照片顯示宿舍衛生惡劣情況，引來大批網民熱議，並紛紛分享自己遇到自私室友的經歷，帖文變成圍爐大會。



樓主隨後貼出多張圖片，分享自己住的宿舍衛生情況有多骯髒。（Twitter圖片）

慘遇恐怖室友的男子在Twitter發帖，指室友早前將衣服丟進了洗衣機，卻又沒有開機，由於他在翌日早上需使用洗衣機，便將室友的髒衣服取出，他一看手上的1條四角內褲，竟發現沾滿糞便，讓他大感詑異，「誰會把沾滿屎的內褲丟進洗衣機和其他衣服一起洗啊？」。他隨後更上傳多張照片，顯示雪櫃內滿是污垢和積水，廁所的地板和洗手盤也都是污漬，非常嘔心。

許多網民看後紛紛直指該名室友的行為惡劣，坦言隔空都能感受到異味，更稱樓主應要求對方賠償洗衣機，「來自地獄的室友」、「隔着熒幕聞到味」、「我終於看到比球鞋在洗衣機還讓我驚訝的東西了」、「叫他賠個新洗衣機，給他教訓」；有人則猜測室友是否不舒服或有其他原因，「因為拉肚子？」、「他是不是睡覺時夢到廁所？」。

帖文亦引來不少網民共鳴，繼而分享自身的慘痛遭遇，「最討厭是站着小便弄到馬桶蓋都是，又不清理，想要坐下大便，都怕坐到尿液」、「我室友也是骯髒鬼，有次因糞便太硬水力不夠無法沖走，直接把大便撿起來不知丟到哪去」、「我室友會把垃圾留到有蟲子出現」。