男人一定出軌？父有小三致離婚　港男呻女友想分手：出軌唔會遺傳

男人一定出軌，而且會遺傳？有港男早前發文大呻，指父親有小三而與媽媽離婚，其女朋友得悉事件後竟想分手，「佢話我老豆出軌，即係我將來都有機會出軌」。樓主大感無奈，指出軌不會遺傳，又強調：「我真係專一男人嚟！」有網民都認為樓主的女友想太多，甚至質疑她另結新歡想借機分手。



有港男表示父親出軌後與媽媽離婚，沒料到女友知道後想提分手，原因竟是擔憂出軌會遺傳。（《大丈夫》劇照）

該名男生在香港討論區以「男人一定會出軌？」為題發帖，指父親1年前因「偷食」第三者而與母親離婚，他一直沒有與女友提起此事，「一嚟覺得老豆做啲咁嘅嘢真係好醜，二嚟我都唔會認個小三做阿媽，所以根本不值一提」。惟直至父親着樓主帶同女友一起吃飯，而父親的情人亦必定會出現，他便與女友解釋整件事來龍去脈。

樓主指，女友得悉後反應很大，更想因此提出分手，直指「老豆出軌，即係我（樓主）將來都有機會出軌」。樓主對此非常不解，並指出軌不會遺傳，「老豆做埋啲咁嘅嘢唔代表我都會咁樣做！」。樓主強調自己非常專一，除了女友之外，均與其他異性保持距離，不明白女友為何想分手，更指「想出軌早就出咗啦，有人話10個男人9個都會想出軌，剩底嗰個可能已經出咗啦，我就真係專一嘅男人嚟！」。

樓主稱自己專一，和其他異性會保持距離，不明女友為何會因父親出軌而想分手，更指「想出軌早就出咗啦，我真係專一嘅男人嚟！」。（《婚內情》劇照）

不少網民都認為樓主的女友想太多，甚至質疑她另結新歡，「飛咗佢啦，咁弱智點同呢啲人行埋下半世呀」、「佢小器，為咁小事嘅分開」、「咁樣都得，你女朋友老豆係賊，你女朋友將會成為大賊」、「係咪想搵藉口同你分手」、「鍾意咗第二個搵嘢講」、「無謂勉強」。

有網民亦為男士們辯解，認為女人同樣會出軌，「根本有本錢又花心的人才會出軌，男女出軌的機會率都是差不多」、「唔好一口就話男人錯，不過要講那有貓不吃魚？ 女人咪又係成日出軌」；亦有留言指不要太武斷，「其實你未結婚，真係唔知有無遺傳」。