時間管理大師？長髮女捷運月台做平板支撐　另一細節更震驚網民

只要你不尷尬，尷尬的就是別人！近日網上流傳1張照片，台灣有名女子伏在捷運站月台通道地面做平板支撐，奇怪的行為引起其他乘客注意。網民紛紛笑言，「到處都是我的健身房」、「吃飽撐着」、「這才是真正的時間管理大師」、「地板有做核酸了嗎？太危險了！」。不過，有人留意到另一細節，見到長髮女面前正擺放了亮着的手機，相信她當時正與他人視訊通話或進行直播，對其舉動感到震驚。



近日網上流傳1張照片，台灣有名女子伏在捷運站月台通道地面做平板支撐，奇怪的行為引起其他乘客注意。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

有網民於facebook群組「爆廢公社二館」發文寫道，「不要再說自己時間不夠，看看這位姐姐多麼認真生活！」。他貼出了1張照片，可見到有名穿着羽絨的長髮女子完全沒理會他人目光，伏在消防栓箱及滅火器旁做平板支撐，訓練核心肌群，並將手機放在前方地下，疑似與他人視訊通話或進行直播，她的奇怪行為引來路經的1名男乘客及拍攝者注意。

帖文引起熱議，網民笑言，「姐姐的核心真強」、「健身房不是一個地點，而是一種心態」、「生活中再難也是要練出馬甲線」、「不畏懼眼光也要努力運動，等待的時間做個棒式」、「果然，時間是擠出來的」。

有人猜測「她其實是隱眼掉了，正在找被誤會了」、「其實她只是錢掉了」、「玩遊戲輸了」、「上一秒剛好跌倒，假裝運動不是電影的情節嗎？」。對於長髮女做平板支撐時正開手機，有網民相信她在拍片或另有目的，留言指「自從有抖音跟網紅後，怪人怪事就變多了」。

根據台媒報道，北捷事後作出回應，指出經調查後，地點疑似為紅線車站，但最近並未獲旅客反映類似情形。依照旅客須知，旅客在捷運範圍內不得有坐、臥於車廂、車站地板、設備或設施上之行為，若經勸導不聽將拒絕運送。北捷又呼籲旅客，如見到其他旅客有任何異常行為，可在列車上透過車門旁通話器，或在車站通知站務人員，北捷會派員立即處理。