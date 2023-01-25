初四7大禁忌你要知　屋內一位置行房招惹婚外情　廚房裸體都唔好

【初四習俗／初四禁忌／農曆新年／兔年／接神】今天是大年初四，這天最重要的事情就是「接神、接財氣」，台灣民俗專家楊登嵙曾提醒，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。



談及大年初四的習俗，楊登嵙說：「正月一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人。正旦畫雞於門，七日貼人於帳。」而大年初四是女媧創世的「羊日」。因此這天，人們不能殺羊，若天氣好意味著這一年裡，羊會養得很好，養羊的人家會有好收成。（點圖放大了解「初四7大禁忌」👇👇👇）

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大年初四「羊日」是民間迎神的日子，楊登嵙說明，所以常說的「三羊（陽）開泰」就是吉祥的象徵，也是恭迎灶神回民間的日子。而俗語說：「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」。

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楊登嵙表示，「送神早，接神晚」的說法，代表送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12時過後，或是遲至傍晚5時前也沒有關係。他也分享初四這天的7大禁忌供民眾參考。

初四禁忌一、不出遠門

初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。

初四禁忌二、不用針線

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。

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初四禁忌三、不可在廚房「裸體」

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

初四禁忌四、不要小氣

接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

初四禁忌五、廚房不可吵架

不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。

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初四禁忌六、廚房不可行房

在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。

初四禁忌七、爐灶要整潔

爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】