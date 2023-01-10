只能穿孕婦裝仲被嘲　200磅肥妹半年甩80磅變正妹　毅力超驚人

愛美是人的天性。山東1名女大學生，自小便是肥妹仔，體重近180斤（約200磅）的她穿不下普通衣服，平日只能穿孕婦裝，更慘遭被嘲肥到似煤氣樽，就連其家人也不相信她會減肥。不過最後她卻下定決心，以無比毅力，在半年內成功甩掉73斤（約80磅），並且搖身變成美女，讓不少網民驚訝不已。



居於內地山東青島的1名女大學生，身形十分圓潤，體重高達約200磅，常被人嘲笑身形似煤氣樽。因為她身形臃腫，穿不下一般時裝店的衣服，平時只好穿孕婦裝，其家人都不相信她能成功減肥。

惟女生不甘被「睇死」，下定決心努力減肥，去健身室做運動，嚴格控制食量。雖然有時會餓到晚上睡不着，甚至辛苦到哭起來，但半年後她終由約200磅減至約115磅，成功甩掉80磅幾乎等如半個人的肥肉，頓時瘦了一個碼變成美女，像獲得重生一樣。

網民被如此勵志的故事感動，大讚女生毅力驚人，有些人則高呼「自律的女生最漂亮」、「想要在人前顯赫，必須在背後受罪」。不過，也有不少網友提醒她小心減肥過急影響健康，甚至譏諷「保持到3年以上才算成功，要不然很快反彈復胖」、「早點有這個覺悟就不會吃到178斤！」。