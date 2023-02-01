其實自己一個食晏更開心？打工仔愛獨吃午餐惹共鳴　細數3大好處

上班時「放飯」，跟同事一起吃還是「獨食」更好？近日有打工仔發文指工作數年後，由喜歡跟同事吃午餐，變成喜歡獨自吃午飯，更細數3大好處，「自己鍾意食咩就食咩，又容易搵位，食完飯啲錢又唔洗俾嚟俾去」，又指1小時午飯時間絕對是回氣位，不用應酬同事，因而得出結論：「所以一個食最好，唔駛煩」。帖文惹來網民認同，覺得既可享受私人時間，亦不用勉強自己與同事交際。



有打工仔發文指工作數年由喜歡和同事吃午餐變成喜歡自己一人吃，認為午飯1小時絕對是回氣位，因為不用應酬同事，（《我要準時下班》劇照）

該名打工仔在連登討論區以「有無人鍾意自己食Lunch多過一班同事一齊？」為題發帖，指剛出社會工作時喜歡和同事吃午餐順道聊天，現在卻想自己吃，又指有時同事會覺得某些餐廳很貴，有些又會說不好吃。樓主指同事吃完飯後，常常都趕着回公司，他則喜歡散步回去，可以輕鬆一下，所以就算是同事邀請，「係心入面想自己食多啲」。

大多數網民都認同樓主，認為自己吃午餐可以享受個人時間，不用強迫與同事交際，「Lunch時間比我中場休息下都好正常啫」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

網民紛紛認同樓主想法，認為自己吃午餐可以享受個人時間，「唔使傾計安靜下」、「返工已經要帶住面具，Lunch時間比我中場休息下都好正常啫」、「返工都頹到X街，仲要處理人際關係」、「慳錢又慳時間，食完飯仲可以瞓陣」、「除非熟或啱傾，如果唔係唔建議成日一齊食，離職後大部份都唔會繼續聯絡，所以無咩所謂」。

有人更分享與同事吃午餐的「可怕」經歷，「上次同個同事食，聽佢講咗半個鐘自己點威點叻」；但有則認為獨自吃午餐根本是被人排斥，所以才會勉強說喜歡享受個人時間，「自己一個食=畀人排斥，為咗美化呢樣嘢咪話鐘意自己食」。