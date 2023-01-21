痛！35歲OL便秘20年　日服6粒瀉藥、3日灌腸1次　肛裂出血急求醫

間中排便不暢已足以令人脘腹脹滿不適、心情不快，而台灣有名女子更是便秘逾20年，引致肛裂出血、痔瘡發作，令她極其困擾！近幾年她的情況愈發嚴重，除了要每天吃瀉藥，還需要定期浣腸才能排便。所幸經過2個月的中醫治療，她終於能輕鬆排出「第1桶金」！而中醫師亦提醒新年將至，便秘患者應留意「2多1少」，包括多喝水、多吃蔬菜、少吃零食堅果等燥熱食物，避免病情惡化。



台灣35歲楊姓女子受便秘困擾約20年，導致她肛裂出血、痔瘡頻發，甚至需要每天吃6粒瀉藥才能排便。（示意圖，GettyImages）

綜合台媒報道，任職行政人員的35歲楊姓女子自國中起就受到便秘困擾，由於長期便秘，久蹲廁所，導致她肛裂出血、痔瘡頻發，於是便開始靠藥物促進排便。然而，楊女士近幾年病情愈發嚴重，她需要每天吃6粒瀉藥、每3天浣腸1次，才能排便。直至去年年底，由於瀉藥缺貨，楊女士深受便秘困擾，於是向中醫師求助。

醫林勤美中西醫聯合診所內婦兒科主任賴香君醫師表示，前來求診的楊女士屬於實熱證的便秘，這種證型的便秘會出現「大便乾硬難解，口乾口臭，比較怕熱」等症狀。方藥上她選用了大黃、決明子配合其他清熱藥，為楊女士清熱通便。經過2個月的治療，楊女士已不再需要服用瀉藥也可正常排便，日後只需保持多吃蔬果多喝水的習慣即可。

中醫師提醒便秘患者於新年時，要多喝水、多吃蔬果，及避免燥熱食物如堅果類。（示意圖，GettyImages）

賴醫師表示，便秘是指每周排便次數少於3次，便質較硬，或排便困難費力、有排不乾淨的感覺，常伴隨腹脹、腹痛等全身情況。由於排便不暢，久蹲廁所，部分患者會出現肛裂出血、痔瘡發作等併發症。而由於過年期間一般會大魚大肉，便秘患者恐會加重病情，故提醒3點，包括喝足夠水、多吃蔬菜、少吃零食堅果等燥熱食物。

（綜合）