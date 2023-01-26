女網友嫌男友利巿封太少上網數臭　意外惹熱論：情侶間要封利巿？

農曆春節期間，親戚朋友間都會包「利巿」來祝福彼此。



不過日前有網友抱怨「男朋友說沒錢包利巿」，細數男友每年的利巿金額，批評「男友過年花了快30幾萬（台幣，下同）買精品，說沒錢包利巿給我，他都快30幾歲了，這樣感覺很烙賽」。

大家又覺得情侶應否封利巿給對方？點圖看看女網友原文及網民意見：

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一名女網友在Dcard發文指出，「男友第一年很敷衍，包了2000塊利巿給我，當時覺得算了，有錢就好。第二年他說沒錢，因為他過年前花了30幾萬整理車子，我也想說算了。第三年，我先包利巿給他了，結果他直接說：『不用包給我，我沒錢包給你』因為他過年前花了快30萬買精品」。

原PO氣得直呼：「過年包利巿是個儀式感、心意，兩千塊真的很敷衍吧！後來他直接說沒錢，他都快30歲了，真的覺得很羞家，這男朋友還能要嗎？」

文末，原PO補充「我工作比男友忙，平常只有假日一餐會出去吃飯會是他出，其他時間都是各自處理，也不會送我禮物之類的，所以我根本不會花到他什麼錢」。

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文章曝光後，被許多網友抨擊「到底情侶間有什麼好包的？超無言」、「2000元原來是很敷衍的利巿嗎？你說要包利巿來有儀式感，又嫌棄很敷衍，到底要怎樣？」、「你本來就不應該花到他什麼錢啊。整篇文從不滿他沒包利巿給你，到特別補充一段說你不會花到他什麼錢，講得好像本來他就該給你錢但是你沒拿， 笑死」、「花錢買精品怎麼了？又不是花你的錢，憑甚麼他要包利巿給你」、「笑死人，憑什麼包利巿給你？他買精品又怎樣？」。

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