悲！大角咀老伯住棺材房10幾年　拒申公屋原因惹哭網民：孤獨可怕

獨居長者最怕孤獨感，社企「銀杏館」於網上發文分享1宗社會悲情事件，指職員和義工日前到大角咀探訪板間房住戶，其中1名伯伯稱已租住板間房10多年，並沒有申請公屋，原因是「在這裏起碼有人跟我講句說話」。帖文撼動人心，有網民慨嘆「聽到很心酸」，有人則指伯伯住的是床位，「呢類床位唔係板間房，係棺材房」，不少人感謝「銀杏館」探訪弱勢社群，「孤獨先係最可怕，多謝你哋付出嘅係關心同愛心」。



社企「銀杏館」於網上發文分享1單社會悲情事件，有名伯伯租住板間房10多年，原因是「在這裏起碼有人跟我講句說話」，真是聞者心酸。（「銀杏館」fb圖片）

「銀杏館」周四（2月2日）於facebook專頁發文分享，指出職員和義工到大角咀探訪板間房住戶，該處一屋有10多戶，窄窄的走廊分間着兩排大櫃，櫃分上下格，每格分租予1人，每人儲物及作息空間只在這1格櫃之內。

在探訪中，眾人初次與1名伯伯見面，伯伯稱已租住板間房10多年，並道出原因，「我沒有申請公屋，我情願住板房，在這裏起碼有人跟我講句說話」。接着伯伯分享了很多內心的感受，尤其是至親患病離世的經歷，「我弟弟雙眼染病，最後他失明了。我跟弟弟說我怎樣也會照顧他。後來弟弟和媽媽也過世了，在安排他們的喪禮時，我因失業而為費用擔憂，那時我不禁在街上哭起來，然後問自己點解我會搞成咁！」

帖文寫道，在短短半小時的探訪內，伯伯不斷訴說內心的失意及鬱結，又提到伯伯非常重親情，亦懷念昔日鄰里間的情，憶述「以前住徙置區，鄰居都會互相認識和關心」。

「銀杏館」指出，不少像伯伯的獨居長者都正面對親人離世，以及獨自面對生活種種波折。到探訪尾聲時，伯伯說希望找到工作，於是他們立即積極安排，最近終於安排到職位給伯伯，並說「銀杏館像個大家庭，歡迎你加入來」。

伯伯訴說，「我沒有申請公屋，我情願住板房，在這裏起碼有人跟我講句說話」。（示意圖／Unsplash圖片）

「銀杏館」表示，伯伯的經歷讓人反思「為何有長者情願住板房也不願住公屋？又為何有長者明明不缺錢也情願工作？我們是否理解這些長者的感受和需要？」。

帖文引起熱議，不少人感謝「銀杏館」，「謝謝銀杏館關心弱勢社群」、「感謝銀杏館為伯伯安排工作」、「多謝有你們的奉獻」，又表示希望更多企業加入關心弱勢社群，「希望多啲企業可以考慮長者工作，能自力更生活得更自信」。

伯伯居住的地方並非房間，而是分上下格的大櫃，有網民指該類住處連板間房都不是，「其實呢類床位唔係板間房，係棺材房，香港悲歌」。有網民猜測獨居長者堅持住板間房的原因，「全因為覺得孤獨，所以有人定時探訪，和他們傾下計，陪下去超級市場，應該他們感到開心、有人關心、有人可以傾訴」、「住板間房係因為自己有乜三長兩短嘅時候，都有人關心幫佢call救護車吖嘛！」。有人建議，「其實怕孤獨可以申請長者公屋，我見介紹過有自己房間，但係有共享客飯廳同廚廁，環境點都舒服啲」。