暖！阿女做愛心肉包不能過海關　出差爸爸恐浪費1.5小時吃光5個包

14歲的孩子居然會做包，還一番心意孝敬爸爸！馬來西亞有爸爸分享暖心事，指近日要到新加坡工作，14歲女兒怕他路上肚餓，特意做了咖哩薯仔包，但他在路上時驚覺不能帶有肉的包子入境，但不忍浪費孩子心意，便留在車站在1.5小時內吃光所有包子才離去，大曬幸福說「謝謝你有爸爸心，爸爸愛你」。暖心事更獲當地電視台報道，許多網民驚訝女兒僅14歲居然懂得做包子，大讚是家教好。



馬來西亞有爸爸分享暖心事，指女兒為他做了愛心包子，因為有肉包子無法入境新加坡，他便坐在車站在1個半小時吃光。（fb群組「人在獅城漂」圖片）

馬來西亞柔佛州新山有名爸爸在facebook發文，他是越堤族，要到新加坡工作，每個月回家1至2次，14歲的女兒怕他路上沒東西吃，親手做了咖哩薯仔包給他「填肚」。

不過，新加坡其實禁止民眾帶有肉類的包子入境，而包子內含雞肉，他怕浪費孩子心機，但始終不忍心告訴女兒，最後獨自留在拉慶中央巴士總站慢慢把女兒做的包子吃光。他平日最多只吃到2至3個包，「我打開盒子一看，哇！！！有5粒耶…真的嚇到爸爸我了」，因為不想浪費女兒的愛，他花了1.5小時才吃光，「謝謝你有爸爸的心，爸爸愛你」。

父女暖心事令網民大讚，不少人驚訝「14歲就會做包子了，這孩子很懂事」，平日聽父母為子女做便當多，鮮有聽聞子女幫父母做便當，「幸福的味道」、「好乖的孩子，爸爸肯定也有很努力的教育，所以孩子才會那麼懂事」。爸爸透露女兒正讀中二，自己上網學會做包子。

有網民笑言是否包子太難吃才會吃那麼久，「有什麼事需要隱瞞？？下次她做50粒給你怎麼辦？」，又提醒新加坡允許帶不含肉的包入境，若只是帶了少量含肉的包也有機會獲放行。

（綜合）