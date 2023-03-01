幸運發現心形薯片！單親媽食完先知錯失$95萬獎金　悉真相勁揼心

上帝這個玩笑也太過份了吧！近日英國有名超市員工在休息時打開1包薯片享用，期間發現有片竟然呈心形形狀，當時她還覺得很幸運，發文分享到網上。後來有網民留言回覆，她才知道原來薯片公司舉辦活動，若在包裝內發現「愛心薯片」，可能會獲得價值10萬英鎊（約946,024港元）的獎金，不過薯片和包裝都要完整保存才有資格參賽。對於在不知情下吃掉「愛心薯片」，身為單親媽媽的她感到悔恨萬分，慨嘆與獎金擦身而過，不然就能拿獎金用作還清房貸或作孩子治療費用。



英國有超市員工享用薯片時，意外發現有片呈心形形狀，但她吃掉後才知道薯片公司舉辦活動，若能保留證明便有機會獲得價值10萬英鎊的獎金。（網上圖片截圖）

綜合外媒報道，英國奧斯沃斯特里（Oswestry）1名40歲的單親媽媽薩格爾（Dawn Sagar）在超市工作，有天她趁休息時間，在員工餐廳買了1包Walkers薯片，吃到一半發現有片是心形形狀。當時她還覺得十分幸運，剛好又是情人節翌日，便拍了張照片上傳到社交媒體與他人分享，並祝朋友們情人節快樂，接着繼續享用薯片，很快便把整包吃掉。

薩格爾意外發現心形形狀的薯片，覺得幸運便分享到社交媒體。（網上圖片截圖）

不料很多朋友都在評論區留言，急忙詢問她「你沒吃掉吧？」，薩格爾未有為意便回覆「吃掉了啊，不能吃嗎？」。朋友們隨後告訴她，原來Walkers在去年12月底舉辦「尋找最美愛心薯片」的活動，指天然薯仔製作的薯片有機會呈心形，若然在今年3月20日之前發現「愛心薯片」，便可報名參加，冠軍獎金更可高達10萬英鎊。薩格爾得知「愛心薯片」價值不菲後，簡直是悔不當初。

薩格爾表示，由於薯片包裝完全沒有提及相關活動，所以她根本不知有比賽，稱「如果我贏了錢，我本可以還清抵押貸款、用作孩子治療費或安裝新窗戶」，不過她亦指自己並不是幸運的人，「因為我以前從未贏過比賽，也很少去抽獎」，但這次事件絕對不會成為陰影，影響她日後吃薯片。

薩格爾稱由於包裝完全沒有提及比賽，如果幸運贏取獎金，本來可以還清抵押貸款、用作孩子治療費或在家安裝新窗戶。（網上圖片截圖）

由於Walkers活動要求，參賽者須保存完整的愛心薯片和包裝，才有資格參賽或獲獎，「我們需要對其他遵守比賽規則的人保持公平」，因此早已吃掉薯片的薩格爾已失去參賽資格。對於與獎金擦身而過，她表示初時很是難過，不過後來已經釋懷，「確實很傷心，但不是世界末日」。Walkers發言人亦稱，對薩格爾的遭遇感到遺憾，不過亦強調比賽尚未截止，每人都仍有機會獲獎。