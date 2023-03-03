連登燈神媽咪麵稱已經去世　家人代發最後帖文：唔好再追我數啦

【麵咪媽】因為多次錯估大市走勢而成為連登討論區著名「燈神」、網名「媽咪麵」的網民，昨（2日）晚7時半發文稱「呢個係我最後一個Post啦」。內文提到各位網民看到帖文就代表「我已經瓜咗啦」，帖文是由家人代為處理，稱自己不論生前生後都「只會愛着大家」。媽咪麵在2020年中旬曾經發文，表示自己患上末期腦癌，有網民對其離世表示婉惜，留言願他「一路好走」。



媽咪麵由家人代為處理帖文，通知一眾網民自己已經去世。（YouTube短片截圖）

該帖文由媽咪麵帳戶以「咁多位清，呢個係我最後一個post啦！」為題，說由於自己已經去世，「所以唔好再追我找數啦」。另外，他又說如果各位有訴求，可以向幫他辦後事的家人提出。帖文亦指出，不論各位會不會對死人感到害怕，也千萬不要怕他，「因為我一定唔會傷害大家，只會愛着大家，無論生前生後」。

帖文發出約4個小時，已經引來超過5,000個回覆，紛紛留言「RIP」、「一路好走」、「RIP麵仔」、「多謝你帶咗咁多歡樂畀我哋」。

媽咪麵過去經常在討論區發文，分享自己對大市的看法，但結果往往背道而馳，成為網民的股海明燈之餘，亦帶來不歡樂。在2020年4月疫情初期，他曾發文表示看好油價及油股，結果紐約期油歷史性出現負油價，最低報-37.63美元。他亦曾稱自己看好螞蟻集團，計劃將持倉全部轉成螞蟻，結果螞蟻集團在上市前夕宣佈暫緩上市計劃。有網民言，媽咪麵能以一人之力令個別地區股市或個別股份轉向，神力無可匹敵，「馬斯克（Elon Musk）都要輸」。