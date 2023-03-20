狠招！男大生與室友爭執後　電腦功課遭刪除　網民斥犯罪：報警啦

常住住宿舍是「大學5件事」之一，雖說可體驗另一種生活模式，但遇上難相處的室友就慘了！有男大生早前發文訴苦，稱與室友關係差，早前與對方發生爭執，其後某天短暫離開房間去洗澡，沒料到返回時卻發現儲存在電腦的功課全部消失，估計是對方所為。網民紛紛指責樓主的室友行為過份，而且涉嫌犯法，建議樓主報警，不要姑息養奸。



樓主指自己與室友關係欠佳，日前更發生爭執，沒料到洗澡後儲存在電腦的功課全部消失。（《IT狗》劇照）

該名男大生在Dcard討論區以「得罪RM佢一手Del晒我未交嘅功課」為題發帖，指自己一直與同房室友關係差，彼此沒有話題，而發文數天前更和對方發生爭執。樓主續稱，他平日去廁所或洗澡時不會鎖上電腦，爭執後某天他如常去洗手間洗澡，未料回到房間竟發現Google 雲端硬碟內的功課全部消失，估計是室友趁他不在房間時偷偷進入其電腦，並刪除所有功課。

網民直斥室友行徑過份，更建議樓主報警，「執包袱返屋企之後報警」、「住宿舍的話要通知舍監，呢啲係罪行，唔可以俾佢繼續係宿舍害人」。（《Law School》劇照）

不少網民紛紛直斥樓主室友的行為過分，更屬犯法，建議樓主報警，「咁X賤格」、「執包袱返屋企之後報警」、「住宿舍的話要通知舍監，呢啲係罪行，唔可以俾佢繼續係宿舍害人」、「不誠實使用電腦」、「盜竊罪條例（香港法例第210章）第60(1)條，可以告佢刑事毁壞」、「遇到呢啲人調唔到宿舍，就快啲Quit」。

另外有人教樓主嘗試不同途徑以復原檔案，「唔係有得復原咩？」、「垃圾桶搵唔搵得返？」、「可以試下搵Google嘅技術人員復原，之前試過，復原到部分嘅文件」；亦有人提醒其他有住宿舍的學生要小心看管個人物品，「自己都小心啲，平時行開一段時間嘅話，鎖返部機先」。