黑衣男旺角站打人　遭壯男捉住影片瘋傳　港鐵：職員有報警及勸告

網上日前瘋傳1段影片，有健美運動員在港鐵站被打後，親自捉住涉案黑衣男，更當場拍片與對方對質，直指「坐硬監」，又鬧爆職員未有一同幫忙捉人。後來警方到場處理，事件才告一段落。片段引來不少網民討論，有人質疑職員未有上前採取行動。不過，亦有人認為港鐵職員並非執法人員，當時已有職員到場，相信正提供協助。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，周二（3月14日）下午約5時20分，旺角站有2名男乘客發生爭執，職員見到相關情況後已報警求助，強調職員曾勸告該2名乘客停止相關行為，並維持車站秩序，警方之後到達車站，事件交由警方處理，該2名乘客其後送院治理。



穿藍色背心的男事主身型非常魁梧，而他更一手拍片，一手捉住疑打他的黑衫男子。（IG@921921.hk影片截圖）

該片段約長7分鐘，拍攝在3月14日上午11時多，片中可見背景在旺角站，穿藍色背心的男事主身型非常魁梧，他更一手持手機拍片，一手捉住疑曾打他的黑衫男子。事主在片段抓住黑衣男衣領，並稱在港鐵站被對方打，導致手部腫痛、甚至口部流血，又指對方在事發期間踢到他的手機，及後多次想逃跑。他指事發時港鐵站職員並無幫忙制止黑衣男，結果要自己「捉人」。

之後事主又把鏡頭轉向黑衣男，稱「你唔X使驚，你坐X硬監啦！」、「你坐過2次監，坐第三次啦！」。他又續問身後的港鐵職員：「地鐵有冇CCTV？」當職員答「有」後，他即說：「啱啦！有CCTV影X晒，準備賠工傷啦你，賠X死你。」

事主解釋下午途經旺角站出口樓梯時，黑衣男突然拍膊頭，但因戴着耳機並無理會，對方即上前伸手攔住，更無故大罵「X你老X」。（IG@921921.hk影片截圖）

雖然被壯男緊緊捉住，但自稱為健身教練的黑衣男似乎毫無悔意，更從褲袋拿酒出來喝，又稱：「我唔驚㗎，同埋你對死人眼神咁XX又惡！」事主聞言即挑釁：「你係唔驚㗎，我畀你打，你再打。」這時黑衣男卻瞬間「認低威」，稱「我坐過監2次，我真係驚你，你個body咁大隻」，然後嘗試出手拍事主近肋骨位置，事主即稱：「你估我會打你咩，傻仔！」

片段之後拍到警方在場調停，並把事主及黑衣男隔開，事主坐在地下，向其中一名警員解釋事件，警員表示要保護雙方權益需要停機不能繼續拍片，片段到此才完結。

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有網民認出事主是前力威健身學院教練之一，他其後亦在個人Instagram開直播講述事件經過。他解釋下午時分途經旺角站出口樓梯，突然遭黑衣男拍膊頭，但他因戴着耳機並無發覺，對方即上前伸手攔住，更無故直罵「X你老X」。事主稱當時感覺被挑釁，即大聲在對方耳邊回應「X你老X」，及後2人發生口角，港鐵職員發現後，即叫附近行人前往安全地方。

事主稱，黑衣男其後脫去上衣及拿出米酒瓶打開喝酒，更揮拳打向他的嘴角，並向其手部踢腳，碰巧踢中他的手機。之後黑衣男欲向港鐵站大堂逃去，事主批評職員當時無嘗試制止對方，結果要他自行跑去攔截，最終成功捉人及拍片紀錄整個過程。

事件引來不少網民討論，有人質疑為何港鐵職員無幫忙或嘗試制止，但有人則稱事主亦表示有職員到場幫忙，職員首要職責是顧及其他乘客安全，「有職員在場叫啲人唔好行近喎」。也有眼利網民錯重點笑稱：「條片個filter太可愛」、「男人老狗做咩gel甲」。

港鐵發言人表示，事發周二（3月14日）下午約5時20分，旺角站有2名男乘客發生爭執，職員見到相關情況後報警求助；職員曾勸告該2名乘客停止相關行為，並維持車站秩序，警方之後到達車站，事件交由警方處理，該2名乘客其後送院治理。

港鐵呼籲乘客互相禮讓，一同維持友善乘車環境。

（instagram@921921.hk、連登討論區）