仁愛堂中醫流動車服務九龍街坊　不限年齡免診金送5劑藥｜附詳情

隨著疫情緩和，各慈善團體積極主動對接社區支援，包括主動派員關心居民健康。愛心全達慈善基金凝聚多方力量，舉行贈醫施藥活動，幫助基層市民減輕醫療負擔。



仁愛堂為「愛心全達贈醫施藥2023」的支持機構，中醫醫療車再度走入3個指定公共屋邨提供免費中醫診療服務。（仁愛堂提供）

由愛心全達慈善基金策動、九龍城民政事務處及九龍城居民聯會合辦、仁愛堂全力支持，為期3個月的「愛心全達贈醫施藥2023」，於3月7日率先在九龍城區開展每星期一天的贈醫施藥（每天即日籌名額有限，先到先得）。計劃沒有年齡限制，每名求診者只需到仁愛堂指定中醫醫療車服務點，即可獲免費診療連最多5劑濃縮中藥，預計達840人次受惠。

「愛心全達贈醫施藥2023」 於3月7日率先在九龍城區開展，將於4月及5月份別推展至油尖旺及深水埗。（仁愛堂提供）

計劃首站為九龍城區何文田邨綺文樓，稍後於4、5月份別推展至油尖旺及深水埗區，詳情如下：



日期：3月7、14、21、28日（逢星期二）

時間：早上10:00至下午4:30

地點：九龍城何文田邨綺文樓及逸文樓中間

日期：4月3、10、17、24日（逢星期一）

時間：早上10:00至下午4:30

地點：旺角海富苑海嵐閣與海寧閣中間

日期：5月2、9、16、23日（逢星期二）

時間：早上9:00至晚上7:00

地點：深水埗富昌邨南昌薈對出

查詢：2655 7757 / 2242 0555 （何文田居民協進會）