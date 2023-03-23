智能家居耗電量勁過普通家居？　裝修佬實測結果係…｜生活百科

智能家居為日常生活帶來不少方便，但不時有新聞報道指智能家居的裝置會24小時耗電，相對於傳統家電耗電量較高，需要用上更多電力，換句話說，電費自然更高。實際上，各式智能家電如遙控器、感應器等裝置，又是否比傳統家電耗電量較高？今回讓裝修佬逐一為你拆解，Smart Home的耗電量到底是不是比傳統家電高呢？



智能家居最大的優點是十分便利，一部手機就可以完全控制家中的電器裝置。（裝修佬提供）

一般來說，智能家居好處多多，便利就是最大的優點，一部手機就可以完全控制家中的電器裝置。無論是控制遙控器，抑或轉換場景模式，甚至是家中的感應器，都可以遙距控制電器的開關功能。

24小時備用狀態

這些智能家居的電器裝置，就如路由器一樣，24小時都處於備用狀態，有些人質疑它們都是耗電量高的電器裝置，而事實又是否如此呢？裝修佬馬上就為大家實測一下。

實測智能家居裝置

今回先測試一下這款智能家居裝置，包括有一個路由器，連接著很多不同的裝置，當中有轉動場景開關、窗簾掣、光暗掣、漏水感應、紅外線感應、溫度與濕度關關掣等。其中一類是感應器，當有人走過的時候，感應器自然會自動開關，有一類是感應溫度與濕度，也有感應門、電燈與窗簾的開關。另外，有一類是紅外線感應，比如連接冷氣，用作代替遙控器。

紅外線感應器採用乾電模式，一共有4顆，可以用1至2年才更換。（裝修佬提供）

這套智能家居裝置耗電量有多少呢？以紅外線裝置為例，紅外線感應器採用乾電模式，一共有4顆，可以用1至2年才更換。

而濕電用量有多少？如果長開路由器，可以用鉗錶測試耗電量，鉗著拖板電線，夾著中線和火線，感測到的流動電流就是12mA，換算出來就是2.6W電。

假設每度電的電費為$1.2

12mA / 1000 x 220V = 2.6W = > $2.5 /月

裝修佬實測智能家居的用電量，發現智能裝置不單止不耗電，還可以省電。（裝修佬提供）

手提電腦vs智能家居裝置

簡單來說，假若1個月長開24小時智能裝置，它所使用的電費就是$2.5。一部手提電腦和一整套智能家居系統裝置同時在備用狀態下長開24小時，智能家居系統的用電量是手提電腦的三分之一，相對來說電腦比智能家居裝置的耗電量更高。

事實上，智能家居裝置不單止不耗電，還可以省電。根據世界自然基金會《低碳生活電器選購指南》顯示，最高耗電量的電器為冷氣、照明、雪櫃，電燈為家中耗電量排名第二的電器。智能家居有助減少用電，即使我們忘記關燈，也會自動提供協助。

有些人覺得使用方便的電器，耗電量自然較高，想要省電就要犧牲便利，還是傳統家電比較省錢，但其實這些都是謬誤。智能家電不單不耗電，而且十分方便，更能達到慳電的目的，相對來說反而性價更高。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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