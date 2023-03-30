詐騙新招｜地鐵站外用微信咁做　女生被騙光生活費：以後會多動腦

好心反而無好報？四川1名男子假借微信帳號被凍結，向女途人請求幫忙轉帳。1名女大學生因樂意助人，將自己僅餘的910人民幣（約1037港元）生活費全轉給男子，男子表示朋友會透過網上轉帳代他還款後離去。但這其實只是騙局，女生並沒有收到錢，於是報警求助。所幸警方成功逮捕騙子，並取回全數金額。



四川女大學生小周在地鐵站外被1名男子搭訕，男子稱自己微信被凍結，請小周幫忙轉帳，最終小周被騙走約1000元生活費。（「四川觀察」微博影片截圖）

根據《四川觀察》報道，日前，四川成都1名女大學生小周（化名）在地鐵龍平路站出口等候時，1名男子上前求助。男子表示自己微信被凍結，請小周幫忙轉帳給他，稍後他朋友就會轉帳還給她。小周出於好心，便將僅剩的910人民幣（約1037港元）生活費全轉給男子。

隨後，男子出示「支付成功」的手機畫面，又指朋友透過網上銀行轉帳代他還款，可能存在「到帳延遲」情況，然後離去。小周並未多想，直至晚上仍未收到款項，意識被騙後即前往派出所報案。而兩人在地鐵站口的身形亦被監控拍下，從影片可見，身穿白色大衣的小周當時在地鐵龍平路站出口等候時，身穿紅衣的男騙徒上前與之交談。

事後，小周在民警幫助下追回被騙款項，因此特意手寫感謝信多謝民警。（「四川觀察」微博影片截圖）

警方根據資料，於數小時後抓獲男子，幫小周追回被騙款項，並教育她一些防詐騙知識。小周事後特意手寫感謝信多謝民警，又表示「以後在社會上做事會多動腦，善良也需要帶有鋒芒」。

（四川觀察）