搭的士遇健談司機！大晒求學時威水史　女生：依家司機咁深藏不露

正所謂「職業無分貴賤」，也不反映學歷高與低！近日有女生發文，指日前乘搭的士回家時，司機見她捧着一疊書，勾起學生時期回憶，沾沾自喜地分享其威水事迹，如曾考獲全級第三名。她大感好奇問：「乜依家啲司機都咁深藏不露㗎咩？」網民認為學歷與職業其實並無關聯，籲不要看輕各行各業；惟有人指擁有再高學歷，沒有和社會接軌，都只是作廢而已。



有乘客指她日前乘搭的士回家時，被司機發現她是學生，勾起對方求學時時期回憶。（《降魔的》劇照》）

樓主在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi討論區」發文，指日前考試後獎勵自己，乘搭的士回家，中途司機見她拿着全疊書簿，便開始說起他從前的威水事迹。對方稱「廿年前都係讀Chemical（化學的）」，亦曾考獲全級第三名，不過礙於家裏沒有資源栽培他升讀大學，所以才選擇出來社會就業，大感好奇下故詢問「乜依家啲司機都咁深藏不露㗎咩？」。

網民認為學歷和從事工作並不能掛鈎，「有幾多人份工係同大學讀嘅科目有關？」、「狀元都揸巴士」。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

網民認為學歷和從事工作未必掛鈎，別因職業而看輕對方，「有幾多人份工係同大學讀嘅科目有關？」、「狀元都揸巴士」、「唔好以為個個揸的士都出身寒微」；亦有留言分享具高學歷仍選擇當的士司機例子，「有朋友係博士都兼職做的士，因為鍾意揸車」、「香港某大學金融系畢業，畢業後無做嘢，而家喺澳門做緊兩盤生意，上晒軌道等伙記做，自己鍾意揸車，得閒落場砌兩更」。

不過亦有少部份人認為過往事迹並不值得炫燿，應要有所作為才能吹噓，「未入大學即係中六，讀乜都有」、「如果無持續增值自己配合現在市場發展，當年揸幾多支火箭都係無用嘅」、「我都是社會大學畢業」。