上錯床？男子稱認錯醉家姐是女友變「亂倫」　網民質疑作故批壞腦

飲酒到底是會不省人事抑或酒醉三分醒，每個人的反應都不同。近日有一名男子發文，指自己和朋友飲酒到半夜回家，發現「女友」半裸躺在床上，於是與其翻雲覆雨，完事後才驚覺自己和胞姐「愛愛」亂倫。而胞姐事後亦稱當晚同樣飲醉，以為弟弟是男友，醉男不敢告訴雙親，胞姐則服用事後藥，希望事情就此過去。不少網民質疑事件的真實性，甚至直斥「作故」，「這故事編得太差了，不好看」，「看A片太多，壞腦」！



樓主指和朋友飲酒到半夜回家，發現「女友」半裸躺在床上，於是與其翻雲覆雨，完事後才驚覺自己和胞姐「愛愛」亂倫。（網上圖片）

樓主在facebook群組「匿名公社」指，自己與女友和胞姐同居，胞姐男友亦有家中鑰匙，所以家中不時會形成4人同住的現象。他表示，事發當天女友要回家掃墓，之後順便幫父親慶祝生日，所以理應不會返家，惟他一時忘記此事。剛好胞姐當天因為幫朋友慶生而喝到不省人事，無法自行回家，於是由朋友送回家中，由於友人不知道她的房間在哪裏，便隨便放下她就離開，沒想到將她扶進了樓主的房間。

由於樓主亦和朋友飲得酩酊大醉，眼看床上有一名半裸女子，和女友身材相近，自己也沒有多想，立即和對方「愛愛」，完事後才發現對方是胞姐，「事情就是這麼巧的發生了，我（樓主）也不願意發生這樣的事情」。現時兩姐弟也不敢讓父母知道此事，胞姐事後亦服用避孕藥，祈求不會「中獎」。

網民紛紛留言表示，直斥事情的荒謬性堪比小說劇集，「不要亂幻想了，正常點」、「這故事編得太差了，不好看」、「SOD看太多了」。亦有不少網友表示，男子根本沒醉，「喝醉最好硬的起來，騙人沒喝過是不」、「喝到忘記跟誰上床我才不信」、「真的醉了根本硬不起來，八成是心裏有偷偷喜歡。不要說你對姐姐沒好感，連身材都可以講出跟我女朋友差不多，代表你也有注意過你姐的外表」。甚至有人直指這是故事而非現實，指樓主「看A片太多，壞腦」。