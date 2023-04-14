「地產文學」瘋傳：業主誤墮情網、賣腎又賣樓　網民：有故仔聽？

「地產文學」幽默的地產代理，會否吸引市民買樓意欲？近日在網上各個討論區均流傳1張圖片，相信是地產公司為了吸引客人的眼球，為各樓盤都設計專屬的「形容詞」，如「綠表唔怕帶（戴）」、「業主誤墮情網」等，非常有趣。圖片在網上瘋傳後惹來網民熱議，有人大讚想出此形容詞的地產經紀「係人才」，亦有人對賣家的背景感到好奇，並詢問若然對樓盤有興趣「係咪會有故仔聽？」。



近日網上各討論區均流傳1張圖片，相信是某地產公司為吸引客人眼球，所以為不同樓盤都設計專屬的形容詞，如「綠表唔怕帶（戴）」、「業主誤墮情網」等，惹來網民熱議。（FB圖片）

有網民在「沙田之友」群組發文，並寫道「咩代理先諗得出咁嘅標題」。圖片可見，如同普通地產公司一樣，門口是各大屋苑名稱、呎價以及價錢等普通資料，不過仔細看卻會發現，每個樓盤都有着獨一無二的形容詞，如「我都賺夠啦」、「業主腦霧價」、「綠表唔怕帶（戴）」、「賣腎又賣樓」；更惹人關注且搞笑的竟然寫着「業主誤墮情網」，盞鬼之餘，亦惹人好奇業主經歷。

地產代理對不同樓盤都能設計出有趣標題，有不少網民都留下爆笑回應，「係咪會有故仔聽？」、「你唔小心買咗，真係跌落陷阱？」、「KK園區情網」；亦有人大讚該地產經紀「有諗頭」，「呢位人兄簡直係一位人才」。

有路過的網民亦分享，原來該間地產公司位於沙田大圍。不過亦有留言表示此宣傳手法非新鮮事，「其實幾年前已有地產舖係咁寫」。