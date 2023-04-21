精心準備銀包送男友！被嫌平非真皮欲退貨　因1事網民反撐男方

送禮最重要是適合對方心意，可是日前就有女生發文指，知道男友想要新錢包，碰巧到彼此的紀念日，便打算送他錢包，雖然明白對方有想要的名牌，不過卻因她是學生，難以負擔高昂費用，所以便另外物色一款性價比較高牌子，不料對方收到後卻嫌太便宜和種種問題，表示想要退貨，故感到生氣和委屈，稱「我都唔捨得買$499嘅銀包畀自己」、「畀我爸仲好」。事件惹來網民回應，有人認為是樓主沒有想好對方需要什麼，所以非男友的錯；不過亦有人覺得就算禮物不合心意，禮貌上都不應說想退貨，直斥對方無禮貌。



有女生指知道男友想要新錢包，碰巧到紀念日便打算送給他，不過因為無法負擔名牌款色費用，所以另外物色一款性價比高的牌子，對方收到後卻嫌棄太便宜，想要退貨，故感到生氣。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

「真心好嬲」，該女生在Dcard討論區以「男朋友話要退咗我送畀佢嘅禮物」為題發帖，指上月去日本旅遊時，男友有請她幫忙看某些名牌銀包，如Gucci、Coach、LV（Louis Vuitton）等，不過她把看到的其中一個品牌款式圖片傳給男友，男友覺得不合心意，所以最終沒有購買。

而日前碰巧是和男友交往100天紀念日，打算送他實用且他需要的小禮物，但礙於名牌錢包不便宜，她又是學生難以負擔，上網查看便發現有個牌子性價比高，加上男友平日常攜帶各種卡外出，所以便挑選多卡位又質地舒服的款式當禮物送他。

直至見面當天，對方看見禮物後卻嫌棄錢包太便宜，打開後更表示想退貨，因為淨色很普通，加上不是真皮，得知不設退換後更馬上「黑面」，樓主故此覺得生氣，認為花這麼長時間挑選禮物，又想到他需要錢包，以為他會珍惜，不料卻換來他想退貨的結果，欲讓對方還給自己，更稱「畀我爸仲好」，可是他又不願意。

樓主所買給男友的錢包，價值$499。（Dcard圖片）

樓主補充，過往曾買2份禮物給男友，但他都不感興趣。其中一次是香薰蠟燭，但他完全沒有打開包裝；另一份情人節禮物是情侶手繩，他卻只戴過一次，之後亦不見了，所以這次想買份他會喜歡的禮物，不料他竟想退貨，最後委屈稱其實那個錢包都頗貴，「我都唔捨得買$499嘅銀包畀自己」。

為數不少的網民都認為是樓主考慮不周，送禮沒有從對方角度出發，事後不應怪責對方，「畀着係我都躁，你夾硬買第二個款，買唔起咪唔好送」、「男仔係咁，淨係想用自己需要嘅嘢，對實用性同品質比較講究」、「講到明鍾意啲咩，仲要迫我配合你嘅品味」、「感覺妳只係夾硬將自己覺得好嘅嘢送畀佢」、「自我滿足」。

惟有人斥男友行為無禮，「就算唔鍾意禮物，基本尊重同禮貌都要有」、「你男友EQ真係低」、「愛你定愛啲禮物」、「收禮物仲嫌三嫌四」、「佢當你ATM」。亦有留言從上述事件看出樓主和男友價值觀截然不同，覺得最終還是難逃分手一劫。

（Dcard）