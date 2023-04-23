變態保母！夢到7個月大兒子滿臉鮮血　新手媽查閉路電視崩潰報警

不喜歡小孩，為何要當保母呢？近日內地有新手媽媽聘請家人介紹的保母照顧7個月大的兒子，有天她離奇夢見寶寶滿臉鮮血，醒後忐忑不安，故查看閉路電視，發現保母竟多次虐打兒子，心疼和憤怒下決定報警。警方調查後，保母只好承認惡行，最後被行政拘留15日，並處以500元人民幣（約570港元）罰款。網民對處罰大為不滿，認為懲罰過輕，未能以儆效尤，更痛斥該保母為「惡魔」，呼籲民眾聘用保母時謹記小心查閱對方背景。



內地新手媽媽聘請保母照顧7個月大的男嬰，其後揭發保母多次虐打兒子。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，遼寧新手母親小孫（化名）早前發噩夢，夢到7個月大的兒子突然血流滿面，撕心裂肺地叫媽媽，嚇得馬上醒來。她吃過早餐仍驚魂未定，保母進來看到小孫臉色不好，便好奇詢問發生什麼事。小孫告訴保母夢到寶寶哭着喊媽媽時，對方什麼都沒說便去打掃房間。

小孫當時未察覺異樣，仔細檢查寶寶身體無發現不妥，突然想到較早前在嬰兒房裝了閉路電視，馬上查看紀錄。未料閉路電視拍到保母向兒子施暴一幕，當時寶寶和保母躺在床上，寶寶想和正玩手機的保母玩耍，一次次地爬去找保母，卻狂被保母推倒，多次的打擾致保母不耐煩，最終竟然起手摑了寶寶一巴掌，更用枕頭壓在寶寶頭上。

小孫非常心疼，感慨是「母子連心」才會發這樣的夢，兩夫婦報警。警方到場後，小孫怒問保母平日怎樣照顧寶寶，公開閉路電視畫面，對方才承認虐打寶寶，被警方帶走拘留。

小孫表示，51歲的牛姓保母由家人介紹，每月支付5,500元人民幣（約6,300港元）工資，對方還介紹自己家庭美滿和富有育兒經驗，出於對家人信任，小孫未查證她是否擁有正規育兒資格。

小孫事後曾質問牛某為何狠下毒手，對方竟稱「沒受傷就行，幹嘛這麼大驚小怪」，氣得丈夫和她在電話吵架，事後牛某更封鎖小孫夫妻電話。數天後牛某女兒還跑到他們家門前，大呼小叫騷擾。

保母被行政拘留15日，並處以500元人民幣罰款。（微博影片截圖）

該保母現已被行政拘留15日，並處以500元人民幣（約570港元）罰款。不過網民認為處罰過輕，沒有阻嚇作用，「這點處罰就完事了，帶小孩去檢查啊，讓她出醫藥費」、「搧她500下巴掌才能解恨」，更怒斥「這種保母真的不能稱之為人，而是惡魔」，呼籲家長選保母時要小心查核對方背景資料。

（綜合）