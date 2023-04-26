霸快線但行得慢？這司機遭「教訓」下場慘了　網民斥爬頭者涉危駕

汽車在高速公路快線行駛，速度上理應亦較快，而行車時必須注意安全。惟網上流傳車cam片段，顯示2車在1段高速公路的快線行駛，後車司機疑不滿前車佔用快線但速度慢，竟在彎位時切到中線爬頭切回快線，成功超越前車。原本在前方的司機疑未料後車以如此手段突然爬頭，受驚下不小心微微往右駛避免相撞，車身隨即與石壆磨擦。片段引來網民熱議，有人直呼「大快人心」，批評「快線X」經常阻礙行車線，但有部分網民認為後車司機的舉動容易令人受驚，有危險駕駛之嫌。



網上流傳車cam片段，顯示在彎位時，有快線車輛初線到中線再急速爬頭切回快線，令黑色私家車司機驚慌失措，車身與石壆磨擦。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

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有網民在連登討論區以「狂賀！！！快線X被教訓」為題發文，分享1段YouTube影片，顯示康樂園對出吐露港公路某路段，當時4條行車線未見繁忙，而拍攝者沿右邊快線行駛，見到前方有2車緊貼而行，後車緊隨1輛黑色私家車一段時間後，突然在彎位切到中線，然後駛到中線前車與快線黑色私家車之間的空隙，加速爬頭返回快線，再以非常快的車速揚長而去。黑色私家車的司機疑受驚欲閃避，微微扭軚往右，結果車身擦到右邊的石壆，車cam片主見狀更發出驚呼聲。

黑色私家車的司機疑受驚欲閃避，微微扭軚往右，結果車身擦到右邊的石壆，車cam片主見狀更發出驚呼聲。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

涉事2名司機的舉動引來熱議，網民反應亦非常兩極。有人 批評黑色私家車司機有錯在先，不應長時間霸佔快線但車速慢，「識行一定行慢線，日日呢個位快線都拉龍」、「行咁慢行咩嘢快線」、「人哋快線俾你爬頭用，你睇佢又唔加油又唔入返中線就知佢唔知做乜」、「如果 2、3 秒內都過唔到中線嘅車，就應該要縮返入中線嘅，永遠前面都有車㗎啦，恃住自己快過中線啲車少少就一直霸住條快線，咪典型快線L囉」、「快線係俾人cut線用，一路係咁行快線嘅，唔係快線L係咩」。

不過，也有網民表示雙方均有錯，危害道路安全，「吐露港行唔到150km/h一律快線X？」、「危險駕駛，左邊扒頭，大家一齊告」、「其實後車自己又咪快線X，過完人又咪繼續行快線」、「總之慢過我就係快線X」、「咁危險嘅扒頭都鼓吹」。有網民指爬頭司機的舉動更危險，隨時危及中線或快線司機，一旦出事後果嚴重，直斥是在危險駕駛

據運輸署網頁顯示，除駛往右面出口或超車外，駕駛者在快速公路上必須靠最左線行駛。超車時，只可在右邊越過。