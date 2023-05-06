攞你命三千？酒店風筒噴10厘米火焰嚇壞女房客　網民：風筒型火槍

在電影《國產凌凌漆》中，由羅家英飾演的發明家達聞西研究出終極武器「攞你命三千」，一直是影迷心中經典。而近日，內地有女子下榻遼寧某酒店，在使用風筒時感到風不太對勁，趕緊拿開來用手試一下，結果風筒突然噴出7至10厘米火焰，把她嚇壞了，當晚就退房。事件令網民高呼可怕及誇張，也有人想到電影中星爺的對白「風筒只係佢表面嘅掩飾」，直言「表面是風筒，實則是火槍」。



遼寧瀋陽有女子用酒店供應的風筒吹頭，其間感到風力不對勁，便拿開一看，結果風筒突然噴出7至10厘米火焰。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於5月3日，遼寧瀋陽某酒店內，住客孫女士洗完頭後，隨手就拿起酒店供應的風筒吹頭。當時她感到風力不太對勁，便拿開用手去試一下風力，結果風筒突然噴出7至10厘米火焰，「一開始風不對，放邊上吹手試了一下，然後感覺它冒火了」。

從影片可見，風筒前端持續冒煙，金屬零件透出紅光。使用人一開啟風筒就蹭的一下噴出火焰，塑膠外殼有輕微變型。孫女士事後表示，她展示影片通知酒店後，到朋友房間用風筒吹一下頭，便申請退房離開酒店。

有網民聯想到電影《國產凌凌漆》中各種無厘頭的發明，笑言這是「特工裝備」。（《國產凌凌漆》劇照）

雖然孫女士十分幸運地沒有受傷，但她的經歷卻嚇到了不少網民，網民們紛紛留言表示「這要是直接對着吹頭發不敢想象啊」、「得虧沒對着腦袋吹，太離譜了」。另外有人就笑指這個風筒是「特工裝備」，「是哪位特務留下的，來認領一下」、「吹乾烘乾一步到位」。