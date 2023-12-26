日本野地為何會「長出鹹書」？那些年的另類極限運動　媽媽也會玩

南橘北枳，一方水土自有一方物產，週而復始，生生不息。你家小區的草地上總會出現的新的狗屎，而日本公園的草地裏也會莫名其妙地長出黃色雜誌。日本人管這種物件，叫做「牙森儂哎嘍噴」，意思是「野生鹹書」（野生のエロ本）。



文：渣渣郡

為什麼日本的野地裏會長出鹹書？

所謂野生鹹書，就是被人用後丟棄的成人雜誌，它是上世紀五十年左右在日本國土上被發現的新物種。彼時，日本成人雜誌由過去單純的小黃文更新為了圖文並茂的形式。產業的革命性發展，讓昭和男兒痴迷於封面女郎凹凸曲線，沉淪在幻想的温柔鄉，從此便如飢似渴地閲讀一切能夠獲得的刊物。

那時，最受歡迎的是一種名叫「ビニ本」（塑膠書）的鹹書，由於裏面的女性寫真極其生動，多為身着薄紗、張開大腿的勁爆畫面，所以被書商塑封起來以防提前預覽，這種朦朧的售賣方式，給日本人整得五迷三道，大受歡迎。

這種鹹書最後為何會佈滿野地 甚至成為媽媽與孩子間的「遊戲」？點圖了解更多：

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這種雜誌有多受歡迎呢？根據1980年9月19日的《朝日週刊》統計，在當時的日本共有40家出版社，他們每月會推出120種新刊，銷量能達到130萬-140萬冊。這個數字，要比東野圭吾的《雪國之劫》首月銷量還要高。

雖然日本鹹書內容豐富，小眾群體也能從中獲得快樂，但主要的服務對象還是男性。按理説，買了雜誌大家看完了都擱家擺着，沒事再翻着看。但囿於鹹書的特殊性質，大多數人就是那它當耗材，用後即扔，具體用法就像是《全裸監督》裏的村西透，需要的時候，拎起一本，找個沒人地忙活一下就完事了。

用後即扔的理由，有可能是妻管嚴或者是維護男性尊嚴。雖然奇怪的理由有很多，但總而言之，那個時代的日本男性還是不太敢把鹹書往家裏帶，基本都是看完，找個像橋下、草地這種沒人地一扔，就不留下證據了。

「野生鹹書扎堆，屬於妥妥的行為學樣本，日本人是很愛跟別人保持一致的，假如一個地方很乾淨，那麼它就會一直很乾淨，但假如有個地方開始有人扔東西，那麼大家都會跑到那邊扔同樣的東西。」在日本生活的干先生這樣説道。這種尊嚴感有時候會造成不必要的麻煩。

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就比如前幾年有個昭和男兒攢了一千多本鹹書，但由於妻子抱怨，他就決定把這些書處理掉。但光明正大地扔到垃圾站又怕熟人發現，所以他就開着車，跑到了靜岡縣和愛知縣交界的農田裏，把80公斤的成人作品大禮包奉獻給了大自然。本以為這樣一來就能一了百了，但卻被警察以違反廢棄物處理法給處理了，還因為這檔子奇事上了電視。「我原來來這邊農田的池塘附近釣過魚，對周邊情況比較了解，感覺沒什麼人，所以選擇丟在了這……本以為扔這就不會有人發現了，但真丟人啊。」面對警察問詢，犯下罪行的昭和男兒十分後悔被發現。

撿起鹹書的孩子們

能量守恆，這些被成年男性出於面子而丟棄的鹹書，卻成為了日本年輕人的寶藏，哺育一代又一代年輕人，完成了性啓蒙。「小時候我們會去公園裏、橋洞下，尋找野生鹹書，大家蹲在地上一起翻閲，着實令學生時光增色不少，那真是一段無法替代的美好時光啊！」1991年出生的西川這樣回憶。

雖然西川説得輕鬆，但獲取鹹書不是請客吃飯，而是要流血流汗地勞作。對於窮學生來説，情色雜誌固然有價格的門檻，但更困難跨越的是未成年的禁錮。為了提前一窺成人世界的美妙，學生要從課業中抽身，跑到草叢裏尋覓，蹲在橋洞下守株待兔，從這個細節分析，《寶可夢》遊戲的抓寵設定，確與日本學生尋鹹書有着異曲同工之妙。「初中的時候，聽説很遠的倉庫有大人扔的黃雜誌，於是4、5個人冒着大雪走着去取，回來遇上了暴風雪，什麼都看不見，我們兩隻手抱着書，橋下發抖地站着很久。」@Re_Tomare回憶。

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鹹書在日本盛行的上世紀80、90年代，正是日本戰後黃金時代的尾聲，學生也在這一時期迎來了寬鬆教育改革，1987-2004年出生的孩子的教育不但被精簡，而且從6日上課變為5日上課，擴大了課餘時間。學生們能幹的事多了、清閒了，成長於「受験地獄（考試地獄）」的父母就開始操心了，遊戲機是問題，鹹書更是大問題，他們擔心這些刊物污染孩子，更擔心它們影響學業。於是一場關於鹹書的爭奪戰，在媽媽和孩子之間展開，被老百姓戲稱為「エロ本狩り」（鹹書狩獵）。

維基百科稱：エロ本狩り，是一項日本家庭的極限運動。孩子能藏，媽媽會找。更何況在那個時代的主婦向雜誌裏，有很多尋找孩子黃色作品的攻略書，幫助媽媽防患於未然。比如一份攻略就提到，床下、衣櫃底層、書櫃夾層都是孩子愛藏鹹書的好地方，而它們還貼心提醒媽媽，孩子的詭計：他們會給鹹書包書皮，給AV片換封面……大概意思就跟中國的學習資料差不多。

在尋找與博弈之中，一代日本年輕人就這樣長大。從某種意義而言，作為中心的鹹書，是他們青春歲月的回憶紀念冊，是荷爾蒙迸發的瞬間，也是初窺大人世界的望遠鏡。身處情色帝國，他們曾經覺得鹹書永不落幕。但如今，他們發現，野生鹹書已成瀕危物種。

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別了，色情雜誌

前兩年，日本為了在奧運會時向樹立良好國家形象，7-11、全家、羅森也不在店內售賣成人雜誌，立志為遊客、女性和未成年樹立營造更綠色的購物環境，鹹書被逐出人們視野。一代成長於情色刊物黃金時代的日本人，從此才驚覺：鹹書，危矣。

人總是這樣，總是在失去的時候才驚覺過去的好，而且還會為過去塗抹濃厚的濾鏡，傷春悲秋。在社交媒體上，野生鹹書現在是日本人抒發懷舊情緒的經典元素：「在川崎400號公路旁邊的小道上發現了一本鹹書，那裏根本沒有行人的蹤跡，這是一種懷舊的感動，就像在智能手機時代找到過去的遺蹟一樣，我們彷彿穿越到了過去，這張照片是現場的全部內容。」一位twitter用户這樣説道。

鹹書對於日本主流大眾除了有抒情的作用，還有整活的作用。比如在一些綜藝內容裏，參與者會復刻兒時與母親的鹹書博弈，來一場捉鹹書的遊戲，拼拼勝負，賺賺流量。隨着鹹書的式微，嚴肅的學術派則組織了鹹書搜索隊，他們穿上Indiana Jones的探險服，親下現場，調查目前日本城市鹹書的生態狀況。在經過一次全大阪城的實地調研後發現，野生鹹書在當代都市環境中的生存空間惡劣，該市7個區裏只有3個區裏發現了野生鹹書，其主要讀者也從全年齡覆蓋變成了老年人為主的狀況。

對於鹹書來説，除了銷量變少、受眾變老，還有一點是製作費用的萎靡。在鼎盛時代，一本月刊的製作費用能達到1200萬日元，然而隨着「失去的30年」的打擊，如今一本雜誌製作費用也從500萬、300萬一直降到如今的100萬。

與它共同衰落的是日本的情色產業。2001年，一位普通的AV女優1個月平均能演出8次，收入能達160萬日元；而在2017年，同級別的女優1個月只能演出4次，收入也降到了25萬日元，這意味着16年間AV女優的工資下降了85%，以至於很多普通AV女優不得不去接一些「私活」來掙錢。「日本越來越不黃了，街邊這種東西都變少了。除了政府的想法，更多的原因是出版物太弱了。現在的年輕人都利用網絡解決問題，傳統作品的視角也比較單一，也無法完全滿足個體癖好，還得是上網賞片才是正道。」生活在東京15年的UU給出這樣的論斷。

網絡時代，色情變得唾手可得，人們只需打開手機就能獲得一種廉價、快捷且生動得多的快樂，日本傳統情色產品和它的受眾也度過了青春期。雖然在外人看來，這是時代的新陳代謝，很正常，沒什麼意思。對但對於日本一代人來説，卻是終結的預告。那時為鹹書瘋狂的年輕人，如今變成了大叔、爺爺，在當時的一本青年漫畫裏，作者曾經這樣允諾：「每座山都有丟鹹書的景點。在那裏，夢想撿到它們的孩子，長大成人後，變成了在這裏放下夢想的大人。這裏是一直做夢的地方，永不終結。」

但如今，或許沒有年輕人把它們當寶藏了，再也不會有人彎下腰去撿他們丟掉的鹹書了。一個時代的故事就這樣，結束了。

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