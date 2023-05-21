小滿禁忌「出門勿做這件事」有科學根據　飲食最緊要「吃苦下火」

「小滿」是二十四節氣之一，將在5月21日下午15時04分交節氣。命理專家柯柏成在臉書上發文，指出若想在小滿開運就要「吃苦」，還有「1禁忌」千萬別觸犯，否則會不利於健康。



柯柏成日前在臉書上發文，指出今年的節氣小滿將在5月21日下午15時04分交節氣，雖然屬於容易被忽略的節氣，但卻充滿了大智慧。柯柏成表示二十四節氣裡有小雪、大雪，小暑、大暑，小滿之後的節氣是芒種，沒有「大滿」這個節氣，因為天道忌滿、人道忌全是宇宙運行的原理，小滿是人生應該最愜意的狀態，只要在這個節氣保持心情愉悅，都容易心想事成。

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柯柏成透露小滿也有些要注意的地方，俗話說「冬不坐石、夏不坐木」，指的是這個節氣起漸入炎夏，如果在戶外看見類似公園的木質椅子或長凳，因為裡面的潮氣會散發出來，所以盡量別去坐在上面，否則不利健康。根據《本草綱目·水部第五卷水之二》，「小滿、芒種、白露三節內水并有毒，造藥、釀酒、醋一應食物，皆易敗壞。人飲之，亦生脾胃疾」。雖然現代不像古代會收集雨水製物，但是因為天氣漸趨炎熱，水還是要煮開後飲用比較理想。

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此外，柯柏成坦言「水」這個最單純的元素，會隨著每個節氣有所不同，對應到的天地磁場會有天差地別的效果，有些節氣的水可以製藥，有些節氣的水就容易有毒，按現在科學的驗證，確實是有根據的。最後，柯柏成提醒在傳統民俗上，若想在小滿開運就要「吃苦」，例如苦菜和苦瓜，「畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣，開運可以很生活，只要照著節氣時間去做，好運就會來臨」。

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