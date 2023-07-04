爆肌！大學男生畢業禮騷肌肉身材成焦點　日練3個鐘1原因當眾除衫

不少大學生也會趁畢業前完成特定目標，為校園生活留下最青春的句號。廣州1名大學生日前就於畢業禮上脫下恤衫，赤膊在台上大騷肌肉，展示健身成果，獲得老師及同學報以熱烈掌聲鼓勵，即時成為全場焦點。該男生事後表示，自己每天健身1至3小時，因不想大學生活留下遺憾，遂決定趁畢業禮這大日子突破自我。



廣州1名大學生日前於畢業禮上脫下恤衫，在台上大騷肌肉，展示健身成果，成為全場焦點。（微博影片截圖）

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事發上周三（6月28日），該名就讀廣州廣東工貿職業技術學院的劉姓男生於畢業禮上成功靠大曬肌肉「搶fo」。從該校學生拍下的影片可見，事發時劉男正在台上參與工貿技師證書頒發儀式，當他從老師手上接過畢業證書後，竟突然脫下上身的恤衫，並擺出不同姿勢，展示身上各個部位的肌肉。

台上的老師及在場同學看到劉男的舉動，起初也大感錯愕，露出驚訝神情，但見到他充滿自信地展示身材，也不禁報以歡呼聲以及掌聲。劉男事後坦言，上台前感到非常緊張，想到將要脫衣騷肌時甚至「腳也在發抖」，不過同學和老師的反應令他喜出望外，「在展示的時候，全場對我歡呼及掌聲鼓勵，我很開心」。

他表示，自己喜歡健身，每日也會花1至3小時鍛鍊身體，為了不想大學生活留下遺憾，便想到在畢業禮上突破自己。「行動」前他亦跟學校輔導員分享，獲得對方鼓勵，稱讚他「很青春很活力」。