辛苦錢！赤膊男一口氣孭240罐啤酒輕鬆上樓梯　網民佩服但擔心1事

高手在民間！網上流傳片段，可見1名赤膊工人，一口氣揹起10盤、目測至少240罐啤酒，步履輕盈地走上1樓送貨，過程更毋須停步休息，「神力」技驚四座。網民看過影片也紛紛直呼佩服，指工人動作看來輕鬆，實則不多人能夠做到，「呢啲辛苦錢，尊敬」；亦有人擔心工人經常以此姿勢搬運重物會有受傷風險，「條腰傷咗無得返轉頭」。



網上流傳片段，可見1名赤膊工人，一口氣揹起10盤、目測至少240罐啤酒，步履輕盈地走上1樓送貨。（fb「香港啤酒關注組」影片截圖）

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相關影片早前被網民上載至facebook群組，顯示1名飲品送貨工人的工作日常。影片可見，赤膊上身的搬運工人在放滿盤裝啤酒的手推車前，紮穩馬步後以雙手將多達10盤、目測每盤24罐的啤酒慢慢移至背上，然後俯身揹着一共240罐啤酒，走進大廈走廊，再熟練地步上位於唐樓1樓、相信為夜總會的場所。過程中工人步履輕盈，亦毫不喘氣或需要停步休息，輕鬆展示「神力」。

網民看過影片也紛紛讚嘆工人的高超技術與負重能力，對其「搵食技能」表示佩服，「呢啲辛苦錢，尊敬」、「做乜都係為兩餐」、「送飲料老手都是這個姿勢的，有老友開批發，好奇問過，這個姿勢搬得最多，最重要係上到去放低唔使人幫手」。

亦有網民擔心，工人長時間以此姿態搬貨或有受傷及勞損風險，「咪睇佢輕鬆，呢度係好X重」、「千祈唔好試，唔好學，我阿sir話頭，條腰傷咗就係傷咗，無得返轉頭。這樣做會引致椎間盤凸出，係要做手術的」。