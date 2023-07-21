不滿帶狗狗入餐廳　大馬男拎膠椅暴打香港食客　拳打腳踢驚動全場

只要餐廳允許，食客都可以帶寵物進入店內。惟馬來西亞芙蓉市周一（17日）發生1宗傷人案，1名男人因不滿1對夫婦帶着狗狗進入餐廳，竟拿起膠椅攻擊其中的港人丈夫，見對方倒地後還不停手，繼續上前拳打腳踢，大馬籍的妻子見狀則立即抱起狗狗，連同其他食客嘗試拉開2人。涉案男子事後被警方拘捕，並已於周三（19日）上庭。



馬來西亞芙蓉市發生1宗傷人案，1名男人因不滿1對夫婦帶着狗狗進入餐廳，竟拿起膠椅攻擊其中的港人丈夫，（網上影片截圖）

據馬來西亞媒體《中國報》報道，事發於周一下午1時許，61歲香港男子與其51歲的當地妻子，抱着2隻純黑貴賓犬到芙蓉市一餐廳用膳，不料丈夫突然被餐廳內的另一男子攻擊，男子不但拿起膠椅往丈夫身上打，當對方失去平衡倒地後，他還追上前拳打腳踢。被打的丈夫更一度被拖行，此時餐廳內的其他食客立即勸架，而抱着狗狗的妻子也一起阻止涉事男子繼續動武，又曾衝上前與男子「理論」，現場充滿火藥味。

當地警方在接獲報案後，於事發翌日晚上便上門到芙蓉市新城某住宅區，拘捕涉案的49歲男疑犯，並於周三押送他到法庭，申請延長扣押令至周五（21日），以進一步調查此案。據報嫌犯落網後，曾向警方辯稱動手的原因，表示他看到該夫婦帶着2隻狗狗到餐廳，令他非常不滿，本想拍照並上傳到社交媒體，不料最後演變成打鬥事件。

警方目前援引當地刑事法典324項條文（持武器傷人）調查案件，疑犯一旦被判罪成，可被判監禁最高10年，亦有機會被判罰款或鞭刑，或者兩者兼施。